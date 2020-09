Infiniti présente le prototype QX60 Monograph.

Le constructeur Infiniti est à la croisée des chemins depuis quelques saisons. Les ventes de la division luxueuse de Nissan ne sont pas au niveau escompté, tandis que Nissan, le géant derrière l’aile luxueuse, s’affaire à restructurer le navire. Quant au virage électrique, il aura bel et bien lieu, les stratèges d’Infiniti qui ont déjà annoncé leurs couleurs il y a quelques mois déjà.

Mais, avant de compléter le virage, Infiniti doit tout d’abord s’engager dans ce dernier. Et pour y arriver, la marque doit reposer sur du solide : un alignement principalement composé de véhicules utilitaires et de quelques voitures sport captivantes pour les puristes.

Le véhicule le plus récent d’Infiniti est le QX50, l’utilitaire de taille compacte qui peine à laisser sa marque sur l’un des créneaux les plus importants et les plus contingentés de l’industrie. Vient ensuite le QX60, le multisegment familial qui, malgré un âge avancé, continue d’attirer les familles à la recherche d’une expérience plus feutrée que dans un Nissan Pathfinder, le cousin éloigné du QX60.

Photo : Infiniti Prototype Infiniti QX60 Monograph, profil

L’avenir du design Infiniti

Mais, toute bonne chose a une fin : le QX60 qui fera peau neuve d’ici quelques mois, puisque nous venons d’assister au dévoilement du prototype QX60 Monograph et le moins qu’on puisse dire, c’est que le design Infiniti va évoluer de manière significative… à plusieurs points de vue du moins!

On devine que ce concept fraîchement dévoilé à Yokohama au Japon trace la ligne directrice des futurs modèles utilitaires de la marque. Du modèle en service depuis 2013, il ne reste que le nom… et l’écusson! Certes, il y a un lien de parenté à l’avant, même s’il est déjà admis que le département de design a fait du beau travail à cet endroit avec cette grille de calandre très imposante et ces blocs optiques installés aux extrémités supérieures du grillage, mais là s’arrêtent les comparaisons. Même les ouvertures de part et d’autre de la calandre sont en harmonie avec le reste du museau.

Photo : Infiniti Prototype Infiniti QX60 Monograph, avant

Photo : Infiniti Prototype Infiniti QX60 Monograph, calandre

Plus sportif le prochain QX60?

Le capot plat, les panneaux de carrosserie fluides sur les flancs et cette fenestration « à l’horizontale » change la recette QX60 de manière assez abrupte. La veille du lancement mondial, lors d’une conférence virtuelle, le vice-directeur du design pour le groupe Nissan, Alfonso Albaisa, n’a pas voulu confirmer la sportivité anticipée de ce QX60 de nouvelle génération, mais il s’est tout de même échappé sur l’expérience de conduite qui serait fort différente à bord de ce futur utilitaire à trois rangées de sièges. On se croise les doigts pour que ce souhait se matérialise!

On se rappellera que l’actuel QX60 mise surtout sur le confort de ses occupants avec une suspension moelleuse au possible et un groupe motopropulseur dont la seule mission est d’enregistrer une moyenne de consommation de carburant raisonnable. Bref, pour les émotions fortes, il faut regarder ailleurs.

Dès le premier coup d’œil, le prototype QX60 Monograph respire une ambiance renouvelée. Deux modèles me viennent en tête lorsque j’admire cette silhouette : Range Rover Velar et Lincoln Aviator. Ces deux multisegments ont justement une cabine « tout à l’arrière » avec un long capot, ce qui laisse croire à un véhicule résolument plus racé. Et ça tombe bien, car ces deux protagonistes sont justement dans le même segment que le QX60.

Photo : Infiniti Prototype Infiniti QX60 Monograph, trois quarts arrière

Les intervenants d’Infiniti ont également dévoilé la taille des jantes du prototype qui est de 22 pouces. Bien que ce détail n’ajoute pas grand-chose à la fiche technique en devenir de ce prochain QX60, le fait que le véhicule repose sur des jantes de 22 pouces (!) donne une meilleure idée des proportions du multisegment. On peut gager un p’tit deux que la taille des jantes du modèle de production sera une taille en dessous, ne serait-ce que pour faciliter la vie des consommateurs qui devront trouver des pneus dans l’avenir.

Un autre élément qui différencie le QX60 Monograph du vieillissant modèle sortant se trouve derrière. En effet, cette inclinaison marquée de la lunette arrière jumelée à cette carrosserie enveloppante accentue cette impression de muscle et de prestance. Le fait que les feux de position soient englobés à même cette bande assombrie contribue également à ce fait d’armes.

Photo : Infiniti Prototype Infiniti QX60 Monograph, arrière

Photo : Infiniti Prototype Infiniti QX60 Monograph, hayon

On doit également aborder la question du pilier C, Infiniti qui s’est démarqué au fil de la dernière décennie avec cette courbure peu orthodoxe vers l’arrière de la fenestration latérale de ses véhicules. Même si le QX50 est toujours habillé avec une telle finition, il semble que l’avenir du design Infiniti va emprunter un chemin beaucoup plus épuré. Le QX60 Monograph est plutôt serti de ces deux bandes chromées autour des fenêtres latérales, mais celles-ci sont séparées, donnant l’impression d’un « toit flottant ». L’effet risque d’intéresser un auditoire élargi, et ça, c’est une excellente nouvelle pour Infiniti qui sait très bien que le QX60 est un modèle primordial pour l’évolution de la marque.

Il faudra malheureusement attendre à 2021 avant d’en savoir plus sur cet intrigant prototype très proche du modèle de production.

Comment Infiniti entend-il métamorphoser l’agrément de conduite de son multisegment à trois rangées de sièges? Le moteur V6 biturbo actuellement boulonné sous le capot du tandem Q50/Q60 sera-t-il réutilisé à bord de ce véhicule familial? Est-ce qu’une décision sera prise sur cette boîte de vitesses à variation continue qui gomme les accélérations du modèle sortant? Les ingénieurs auront-ils trouvé le juste milieu entre confort et sportivité?

Toutes ces questions devront attendre à l’année prochaine, mais en attendant la réponse à ces interrogations, la seule chose qu’on peut faire, c’est d’admirer cette nouvelle direction que veut prendre Infiniti.