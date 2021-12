Tranquillement, on s’approche du moment où le Ford F-150 Lightning fera ses débuts. La firme à l’ovale bleue ne sera pas la première à proposer une camionnette électrique, mais elle compte sûrement être celle qui va en vendre le plus.

Le modèle est attendu au milieu de l’année prochaine et bientôt, en janvier, le carnet de commandes officiel va s’ouvrir. Jusqu’ici, on parlait de réservations d’unités.

Toujours est-il qu’en prévision de ce qui s’en vient, Ford a confirmé les capacités que proposeront les différents groupes de batteries qui seront livrables avec le modèle. Le magazine Car and Driver rapporte que la configuration de base comprendra une pile offrant 98 kWh utilisables. Offerte de série sur deux des trois versions, XLT et Lariat, elle alimentera deux moteurs tournant sur chaque essieu, offrant au passage une puissance combinée de 426 chevaux et 775 lb-pi de couple.

Ford estime l’autonomie de cette batterie à 230 miles, soit 370 km. Le temps de recharge pour faire passer la capacité de 15 % à 80 % sera de 14 heures sur une prise de 240 volts (puissance de 32A) et de 10 heures avec une prise de 240 volts au moyen de la station de charge Pro de 80 ampères de Ford. Avec un chargeur rapide à courant continu de 150 kW, on parle de 44 minutes pour atteindre 80 %.

Photo : Ford Ford F-150 Lightning, trois quarts avant

Avec le groupe Extended Range, qui sera proposé en option avec les variantes XLT et Lariat, et livré de série avec les modèles Platinum, on va alors profiter d’une pile offrant 131 kWh d’énergie utilisable. C’est ici que les chiffres entendus font état d’une autonomie de 300 miles, soit 484 km (avec les modèles XLT et Lariat). On aurait droit à 20 miles (32 km) de moins avec la version Platinum, une information que Ford n’a pas confirmée au magazine Car and Driver.

Ce système muni du groupe Extended Range offre une cavalerie combinée de 563 chevaux et 775 lb-pi de couple.

La version de base du Rivian R1T propose une batterie plus puissante et aussi plus de capacités, tout comme le GMC Hummer EV. Cependant, ces modèles jouent davantage la carte haut de gamme, ce qui rend la comparaison plus boiteuse. Il faudra attendre ce que les Chevrolet Silverado et GMC Sierra électriques, ainsi que la version sans moteur à essence du Ram vont proposer, avant de pouvoir établir une comparaison valable. Ce sont ces véhicules qui vont s’affronter dans le segment pour la plus grande part du gâteau.