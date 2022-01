Au début de chaque année, les amateurs de la série NASCAR se préparent pour la grande fête qui lance les activités de la saison, soit la semaine de course qui a toujours lieu à Daytona en février. Cette dernière est toujours couronnée par la tenue de l’épreuve reine de la série, le Daytona 500.

Cette année, l’événement pourrait avoir une saveur particulière pour les amateurs de course d’ici, car Jacques Villeneuve a confirmé hier qu’il prévoyait participer à l’épreuve avec l’équipe Hezeberg. Ce serait une première pour cette jeune organisation, ainsi qu’une première tentative, depuis 2013, pour obtenir en départ dans la grande série de NASCAR en ce qui trait à Jacques Villeneuve.

Le vétéran pilote québécois, aujourd’hui âgé de 50 ans, a participé aux essais de présaison mardi et mercredi au volant d’une Ford portant le numéro 27. Ce dernier a bien sûr été celui de son père lors de ses dernières campagnes en Formule 1, mais il a aussi été utilisé par Jacques lui-même lors de son passage dans la grande série de NASCAR. La voiture numéro 27 de l’équipe Hezeberg prévoit participer à un calendrier partiel en 2022.

Le moment du retour de Jacques Villeneuve dans l’univers NASCAR est intéressant, car une nouvelle génération de voitures est toujours à l’essai et fera ses débuts à Daytona. Voilà qui équilibre un peu les forces et donne un peu plus de chances à des équipes moins connues et établies de se tailler une place pour la fameuse épreuve des 500 miles.

« Ce serait incroyable. La dernière fois que j’ai participé à une course NASCAR en Amérique du Nord, ça remonte à plusieurs années… Ce sera extrêmement spécial parce que c’est aussi une course exceptionnelle à laquelle il faut participer. Et c’est difficile de mériter une place au départ, car il faut se qualifier avec un bon temps ou dans les duels. Ça rend les choses un peu plus stressantes, mais être de la fête serait déjà quelque chose de spécial. » - Jacques Villeneuve

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

À noter que plusieurs équipes (36) ont leur place déjà assurée en raison du fait qu’elles détiennent une charte leur assurant leur participation à la saison. Les places sont donc rares sur la grille de départ pour les « intrus ». En fait, il y a quatre places, car au total, 40 voitures vont prendre le départ.

Jacques Villeneuve a participé ces deux dernières saisons à la série européenne NASCAR Whelen Euro Series. Rappelons que le pilote au nom de famille célèbre a rendu son prénom tout aussi célèbre avec une victoire au 500 miles d’Indianapolis en 1995, ainsi qu’un championnat de Formule 1 en 1997.

Quant à l’équipe Hezeberg, elle a l’intention de se concentrer sur les épreuves sur circuit routier cette année. Loris Hezemans, champion européen de la série Whelen en 2019, est le pilote principal, mais il n’a pas encore été approuvé pour courir dans la grande série de NASCAR. Voilà ce qui a ouvert la porte à Jacques Villeneuve pour les essais à Daytona.

Le Daytona 500 doit se tenir le 20 février prochain.