Une série d’améliorations pour le Jaguar I-Pace 2021

Le Jaguar I-Pace va recevoir une série d’améliorations pour l’année 2021. Lancé en 2019, ce VUS électrique arrive rapidement à la mi-parcours, mais dans les faits, les changements apportés ont surtout trait à son autonomie ; parlons d’une mise à niveau partielle.

Parmi les modifications, on note la présence d’un nouveau chargeur de 11 kilowatts permettant une recharge plus rapide lors de l’utilisation d’une borne murale adaptée à la maison. Pour les personnes pressées, une station de recharge rapide est toujours la meilleure solution. En utilisant un chargeur de 100 kW, on peut ajouter une autonomie de près de 130 kilomètres en 15 minutes environ, selon Jaguar.

L’autonomie de la batterie de 90 kWh du I-Pace demeure la même pour 2021, ce qui signifie que l’autonomie devrait demeurer la même à 377 kilomètres.

Photo : Jaguar Jaguar I-Pace 2021, avant

En ce qui concerne le style, vous pouvez choisir parmi de nouvelles couleurs et de nouvelles jantes, ainsi qu’une option « Bright Pack » qui ajoute un certain nombre d’éléments extérieurs en finition chrome, chrome satiné ou gris « Atlas ». La couleur Atlas Gray est également livrable pour la grille.

Le système multimédia a aussi été mis à jour pour faciliter son utilisation et aussi garantir des réponses plus rapides aux instructions et au démarrage initial. Parmi les mises à jour figurent de nouveaux menus et un nouveau système de navigation qui peuvent être utilisés avec des mouvements de pincement, comme sur un téléphone intelligent. On retrouve aussi plus d’options de connectivité, ainsi qu’un système de recharge sans fil pour les appareils mobiles. Les applications Apple CarPlay et Android Auto sont également proposées. Ils sont regroupés dans le groupe Smartphone Pack avec la connectivité Bluetooth.

Photo : Jaguar Jaguar I-Pace 2021, intérieur

Parmi les autres changements, citons un filtre à air amélioré pour l’habitacle, une caméra périphérique de série, ainsi qu’un rétroviseur numérique.

Tous les I-Pace sont équipés d’un système à double moteur développant une puissance de 394 chevaux, le tout pour une accélération de 0 à 97 km/h en 4,5 secondes.