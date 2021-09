Avec ses récentes annonces concernant ses plans en matière d’électrification, on a une petite idée de ce qui nous attend en fait de produits chez Mercedes-Benz. Avec le Salon de Munich qui se déroule présentement et dont les journées de presse viennent d’avoir lieu, on a bien sûr eu droit à quelques nouvelles intéressantes.

L’une d’elles concerne la version électrique de l’un des modèles iconiques de la marque, le Classe G.

Nommé EQG, le modèle dévoilé reprend évidemment les éléments stylistiques qui font le charme du modèle à essence. Les différences sont d’ordre esthétique alors qu’on retrouve une calandre éclairée (et fermée), des jantes dessinées pour offrir le meilleur aérodynamisme possible, et même des feux de position circulaires intégrés aux rétroviseurs. À l’arrière, c’est un copier-coller de la version à essence, à l’exception que l’enveloppe du pneu de secours est désormais une boîte de rangement qui évoque une station de recharge.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQG Concept, trois -quarts arrière

Mercedes n’a pas fourni de détails sur la taille et la puissance de la batterie. La compagnie a révélé que l’EQG était équipé de quatre moteurs électriques. Il dispose même d’une gamme basse (qui peut être sélectionnée au besoin) pour la conduite tout-terrain. La conception de la suspension est similaire, avec un essieu indépendant à l’avant et un essieu solide à l’arrière. Le véhicule profite toujours d’un châssis en échelle ; le contraire aurait été dénaturant. Quant à la batterie, elle est logée dans ce châssis.

Mercedes-Benz affirme que son G-Wagon électrique va offrir les mêmes capacités.

Bien sûr, le modèle qui apparaît devant vos yeux est considéré comme un concept, mais nous ne sommes pas loin de la version de production qui est en cours de développement. On ne sait pas exactement à quel moment elle va nous parvenir, mais il serait logique de croire que nous pourrions voir ce modèle en concession d’ici deux ans.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQG Concept, profil