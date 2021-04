Dans le cadre de la journée des médias du Salon de l’automobile de Shanghai 2021, BMW a présenté son futur VUS électrique iX au monde entier.

Le BMW iX est remarquable à plusieurs chapitres, à commencer bien sûr par son groupe motopropulseur entièrement électrique. Ce modèle est aussi le premier BMW à recevoir le tout nouveau système d’exploitation 8 du constructeur et la dernière édition du système iDrive.

Le futur modèle phare de la division électrique de BMW est construit sur la toute dernière plateforme BMW eDrive de 5e génération, également utilisée pour les modèles iX3 et i4 que BMW a également présentés au cours des derniers mois. Le système est conçu autour de deux moteurs électriques qui développent ensemble quelque 500 chevaux, et d’un ensemble de batteries d’une capacité supérieure à 100 kWh.

Photo : BMW Le BMW iX, trois quarts avant

Pour le marché européen, le modèle bénéficie d’une autonomie officielle de 600 km (selon le cycle WLTP). En Amérique du Nord, il faut s’attendre à une autonomie de 300 km seulement. Le groupe motopropulseur permet au modèle d’accélérer de 0 à 60 m/h (97 km/h) en moins de 5 secondes.

Les différentes variantes du BMW iX bénéficient par ailleurs d’une capacité de charge de 200 kW sur les chargeurs rapides. Cela signifie que les propriétaires peuvent faire passer la capacité de 10 % à 80 % en une quarantaine de minutes, ou au besoin bénéficier d’une charge rapide d’une dizaine de minutes pour retrouver 120 km d’autonomie (à la version xDrive50).

Il n’y a pas encore d’informations officielles concernant le prix, mais on devrait en savoir plus un peu plus tard cette année, à l’approche du lancement du modèle sur le marché. Toutefois, selon des estimations éclairées, le prix de départ devrait se situer aux alentours de 85 000 $ américains, soit un peu plus de 100 000 $ canadiens.

Photo : BMW Le BMW iX, profil

Photo : BMW Le BMW iX, avant