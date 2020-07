C’est le grand jour chez Ford alors que le grand retour du Bronco deviendra encore plus officiel aujourd’hui avec le dévoilement tant attendu du modèle. Ce dernier, ce n’est pas un secret pour personne, a un objectif en tête ; rivaliser Jeep et son Wrangler.

Est-on nerveux, chez Jeep ? Après tout, on a pratiquement le monopole du VUS ultime avec le Wrangler, et le Gladiator depuis cette année. Craint-on l’arrivée d’un rival chez Ford ?

On ne le confirmera jamais, mais il est clair qu’on n’est pas heureux de la chose et qu’on se prépare en coulisse depuis un certain temps déjà. D’ailleurs, la nouvelle qui suit est un bel exemple de la façon dont on voit les choses au sein de la division de FCA (Fiat Chrysler Automobiles).

En effet, quelques heures avant la présentation du Bronco, Jeep y est allé d’une image annonçant du nouveau pour son modèle. Cette image montre les chiffres 392 accolés à un véhicule qui peut être soit le Wrangler, soit le Gladiator. Ou les deux. Pour ceux qui connaissent bien la marque, ces chiffres renvoient au moteur V8 Hemi de 392 pouces cubes que l’on retrouve un peu partout à travers la gamme. Ce dernier crache une puissance de 475 chevaux et 470 livres-pieds de couple.

Pour l’instant, on s’attend à ce que le moteur le plus puissant du Bronco, du moins au lancement, soit un V6 EcoBoost de 2,7 litres, un moulin qui revendique 325 chevaux et 400 livres-pieds de couple.

Chez Jeep, on a déjà joué avec l’idée de greffer un V8 au Wrangler. Nul doute que l’arrivée du Bronco chez Ford a fait bouger les choses chez le rival avoué. On peut déjà prévoir une riposte au sein de l’entreprise à l’ovale bleu où l’on verrait très bien le V8 de la Mustang se frayer un chemin entre les roues avant.

Bref, une guerre se profile à l’horizon et elle promet d’être intéressante. Les gagnants ? Les consommateurs qui auront plus de choix et de solutions à se mettre sous la dent.