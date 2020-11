En 2018, nous vous dressions déjà un portrait en ce sens , mais force est d’admettre que l’offre a grandi deux ans plus tard et ce n’est que le début, car plusieurs autres 4x4 seront ajoutés aux alignements respectifs des constructeurs. Voici donc notre palmarès des meilleurs 4x4 disponibles sur le marché… ou qui le seront au cours des prochains mois.

Comme prévu, l’une des tendances les plus fortes en 2020 (ou en 2021 car la nouvelle année est proche) au sein de l’industrie automobile, c’est de proposer un ou des modèles à l’apparence robuste. La mode est au « hors route » et les véhicules capables de s’aventurer loin du bitume sont de plus en plus nombreux.

Une fois de plus, nous débutons ce tour d’horizon avec le plus célèbre des 4x4 de la planète, le Jeep Wrangler. Ses capacités n’ont plus besoin de présentation en 2020-2021. Et l’alignement du 4x4 américain n’a pas fini de s’élargir avec l’intégration du tout premier Wrangler hybride rechargeable, le Wrangler 4xe qui est même capable de rouler en mode purement électrique sur une courte distance. Et ce n’est pas tout, car une variante à moteur V8 HEMI est en développement.

N’oublions pas le Gladiator non plus, le pickup qui reprend plusieurs organes mécaniques du Wrangler, à l’exception de la motorisation électrifiée… pour le moment du moins!

