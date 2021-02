Les divisions américaines et canadiennes de Jeep ont dévoilé aujourd’hui les prix des différentes versions du Grand Cherokee L qui fait ses débuts cette année. Cette version est simplement une variante allongée du modèle que l’on connaît. Cependant, puisque le modèle se pointe tout nouveau cette année, il y a en a beaucoup à se mettre sous la dent.

Résumons ça le plus simplement possible.

D’abord, mentionnons que quatre variantes seront offertes, soit Laredo, Limited, Overland et Summit. Chacune va bien sûr offrir trois rangées de sièges, puisque c’était le but de l’exercice.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Jeep Jeep Grand Cherokee L 2021, profil

Quant aux prix, le modèle Laredo sera proposé à 52 495 $. Cela exclut les exorbitants frais de transports et de préparation (1895 $). Au moins, le modèle fournit un équipement intéressant avec un volant et des sièges avant chauffants, un éclairage à DEL à l’extérieur, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte pour les angles morts, des sièges facilement repliables à la deuxième rangée pour l’accès à la troisième, un écran de 10,25 pouces pour le système multimédia, ainsi que l’interface Uconnect5 de nouvelle génération. Cette dernière promet d’être cinq fois plus rapide que celle remplacée.

En passant à la variante Limited, on va retrouver un prix de 59 995 $, mais aussi des sièges en cuir Capri, des sièges arrière chauffants, le démarrage à distance, ainsi qu’un hayon à ouverture électrique et à hauteur ajustable.

De son côté, la variante Overland se pointe à 68 995 $. Elle met de l’avant un ensemble d’apparences unique, tout comme le système Jeep Quadra-Trac II. Des sièges en cuir Nappa ventilés à l’avant, la navigation, un éclairage d’ambiance à DEL à l’intérieur (cinq couleurs offertes), un hayon qui s’ouvre avec le mouvement du pied et un toit panoramique à deux sections sont aussi de la partie. Un ensemble Trail Rated pour la conduite hors route sera livrable en option avec cette déclinaison. Il va proposer des plaques de protection, un différentiel arrière à glissement limité électroniquement, ainsi que des roues de 18 pouces spécifiques au modèle.

Photo : Jeep Jeep Grand Cherokee L 2021, avant

Puis, la version Summit vient en ajouter avec un prix de base de 74 495 $. Elle offre le nec plus ultra avec des sièges en cuir Nappa offrant un motif matelassé, des boiseries véritables au volant, des sièges avant dotés de 16 ajustements électriques et une fonction de massage, ainsi que des caractéristiques de sécurité supplémentaires comme la surveillance de l’attention du conducteur et une caméra périphérique offrant une vue de 360 degrés.

Avec l’ensemble Reserve, la version Summit en offre plus avec par exemple des sièges ventilés à la deuxième rangée, des roues de 21 pouces, ainsi qu’une chaîne audio McIntosh de 950 watts et 19 haut-parleurs. Son prix : 78 490 $.

Les modèles pourront recevoir le V6 de 3,6 litres de l’entreprise (290 chevaux et 257 livres-pieds de couple) ou encore le V8 Hemi de 5,7 litres (357 chevaux et 390 livres-pieds de couple). Une transmission automatique à huit rapports est de série.

À voir aussi : Jeep dévoile son Grand Cherokee L à sept places

Photo : Jeep Jeep Grand Cherokee L 2021, de haut

Enfin, avec la liste de prix qui suit, vous découvrirez aussi d’autres variantes. C’est une habitude chez Jeep, alors que différents ensembles viennent ajouter à la dotation de certains modèles. Vous trouverez aussi les prix selon le moteur livré sous le capot.

.. Version PDSF (CAD) Moteur Grand Cherokee L Laredo 52 495 $ 4x4 V6 Grand Cherokee L Altitude 55 490 $ 4x4 V6 Grand Cherokee L Limited 59 995 $ 4x4 V6 Grand Cherokee L Overland 68 995 $ 4x4 V6 Grand Cherokee L Overland 72 490 $ 4x4 V8 Grand Cherokee L Summit 74 495 $ 4x4 V6 Grand Cherokee L Summit 77 990 $ 4x4 V8 Grand Cherokee L Summit Reserve 78 490 $ 4x4 V6 Grand Cherokee L Summit Reserve 81 985 $ 4x4 V8