Premières images du Jeep Compass 2026

S’il y a bien une compagnie qui doit renverser la vapeur au cours des prochaines années, c’est bien Jeep. La marque de Stellantis a vu ses ventes chuter en 2024, et ce, pour la sixième année consécutive. La compagnie a vendu près de 600 000 véhicules, ce qui est encore bien, mais on tournait autour du million d’unités annuellement avant la pandémie.

Des changements apportés au sein de la gamme sont venus chambouler les choses, et les hausses de prix spectaculaires apportés à des modèles qui n’étaient déjà pas donnés n’ont pas aidé les choses.

La marque a même reconnu que ses factures étaient dans certains cas salées.

Un des modèles qui pourrait aider la marque à se relancer, si la qualité et la fiabilité sont là (un autre point d’interrogation), et que le prix est raisonnable, c’est le Compass. Ce modèle sous-compact a toujours joui d’une certaine popularité et sa refonte va apporter un vent nouveau au sein de la marque. Ce dernier doit se renouveler pour 2026 et grâce à des fuites, on a droit aux premières images du modèle.

Le Jeep Compass 2026, de profil | Photo : Jeep

Le Jeep Compass 2026, trois quarts arrière | Photo : Jeep

Design du Jeep Compass 2026

Les images du VUS ont été publiées par le média brésilien Quatro Rodas (Quatre Roues) et elles correspondent aux images partielles qui avaient été partagées par Jeep il y a quelques mois. Ce qu’on remarque, c’est une allure plus carrée, plus masculine, et plus en lien avec les plus gros modèles de la marque, dont le Cherokee.

Le Jeep Compass 2026, intérieur | Photo : Jeep

À bord, tout a aussi été repensé. On retrouve entre autres une molette pour la sélection des rapports, plutôt qu’un sélecteur plus traditionnel, ce qui libère de l’espace à la console centrale. L’écran multimédia semble avoir pris du volume et devant le siège du passager, on note la présence d’un plateau de rangement. Les sièges semblent aussi bien moulants, et ils ont du style avec leur approche bicolore.

Motorisations du Jeep Compass 2026

Le nouveau Compass sera construit sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, une structure qui peut recevoir différents groupes motopropulseurs. Jeep affirme que son utilitaire sera livrable en configuration électrique, hybride et à essence. Ce que l’on ne sait pas, c’est laquelle (ou lesquelles) sera proposée en Amérique du Nord.

Ce que l’on peut anticiper, c’est une myriade de variantes, dont certaines pensées pour la conduite hors route, dont la déclinaison Trailhawk.

Pour ce qui est de sa construction, l’incertitude demeure. Selon ce que rapporte le site Reuters, Stellantis a mis sur pause la rénovation de son usine de Brampton, en Ontario, là où les versions américaines du Compass devaient être produites. Les droits de douane de Donald Trump forcent les entreprises à faire des calculs.

Les versions européennes sont assemblées en Italie.

Le Compass est présentement fabriqué au Mexique, mais les livraisons ont cessé aux États-Unis en raison des tarifs.

Nous allons suivre la situation de près au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Jeep Compass 2026, avant | Photo : Jeep

Jeep Compass 2026, arrière | Photo : Jeep

Jeep Compass 2026, en bleu | Photo : Jeep

Jeep Compass 2026, | Photo : Jeep

Jeep Compass 2026, roue | Photo : Jeep