Le Jeep Recon pourrait hériter d’une mécanique hybride

Jeep, à l’instar des autres constructeurs, prépare l’arrivée de quelques modèles électriques. L’un d’eux est le VUS Recon, un cousin du Wrangler destiné à surtout exceller hors des sentiers battus.

Cependant, un peu comme on peut le voir avec d’autres fabricants, on étudie la possibilité de faire vivre le moteur à combustion plus longtemps que prévu. C’est dans ce contexte qu’on apprend que Jeep considérerait la possibilité d’équiper son nouveau modèle d’une solution hybride, plutôt que d’une seule approche électrique.

Antonio Filosa, le nouveau chef de la direction de Jeep, a été questionné sur la chose par deux médias bien connus, soit Automotive News et Autocar. Il a essentiellement livré le même discours aux deux. Concrètement, il a expliqué que l’autre modèle électrique attendu chez Jeep, le Wagoneer S, demeurerait tout électrique, mais que dans le cas du Recon, il y aurait une certaine flexibilité.

Au site Autocar, il a déclaré ceci : « Tout en restant fidèles à notre stratégie principale d’électrification poussée, nous pouvons réfléchir à des solutions pour le Recon. Voyons ce qu’il en est : Recon sera construit sur une plateforme très polyvalente. Nous sommes en train d’étudier et d’analyser s’il y a des options pour l’avenir, mais pour l’instant, il s’agit d’un modèle tout électrique. »

Écusson 4xe sur le Jeep Wrangler 2024 | Photo : Jeep

Le véhicule va reposer sur la plateforme STLA Large développée par la société mère Stellantis. Celle-ci est flexible et peut recevoir d’autres solutions mécaniques. La principale différence entre le Recon et le Wrangler, c’est que la structure du premier sera monocoque, plutôt que celle d’un camion du Wrangler. Ce dernier va la conserver, même lors de son passage à l’électrique.

Si le Jeep Recon est offert avec une motorisation hybride également, ça va joindre la philosophie du dirigeant concernant la liberté de choix pour les groupes motopropulseurs. Il a confié ceci au site Automotive News : « Pour nous, l’amélioration signifie une plus grande liberté de choix et la mise à disposition d’une gamme offrant différentes possibilités de propulsion à nos clients. Ce que nous avons maintenant, c’est une gamme complète d’offres que, probablement, nos concurrents mettront plus de temps à atteindre. »

Évidemment, rien n’est confirmé concernant un Jeep Recon hybride, mais ça demeure maintenant une possibilité. Jeep va également considérer le fait que les Wrangler 4xe et Grand Cherokee 4xe ont été les deux véhicules hybrides rechargeables les plus vendus aux États-Unis en 2022 et en 2023. La marque prévoit vendre 175 000 véhicules hybrides rechargeables cette année.

Avec de tels chiffres, elle s’en voudrait de ne pas étudier toutes les options possibles.

Antonio Filosa, PDG de Jeep depuis peu, a beaucoup de pain sur la planche. Son programme pour la marque comprend le retour à un million de ventes annuelles au niveau mondial, la recherche d'un angle de marketing qui séduise les Jeepers purs et durs et les visiteurs occasionnels, l'amélioration de la fiabilité, l'amélioration des relations avec les concessionnaires et une transition encore plus houleuse vers les véhicules électriques.