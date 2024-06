L’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) américaine, qui s’occupe de mener des tests de collisions de nouveaux véhicules vendus aux États-Unis, vient de mener une série d’exercices visant à évaluer les VUS pleine grandeur qui sont offerts par les trois grandes marques américaines, soit Stellantis, General Motors (GM) et Ford.

En bout de piste, c’est le Jeep Wagoneer qui s’est imposé devant le Chevrolet Tahoe et le Ford Expedition.

Au menu, les collisions frontales et latérales ont été examinées, tout comme des exercices d’évitement de collision (avec accent sur la détection des piétons tant de jour que de soir) et l’évaluation des phares.

Pour ce qui est du test de collision frontale à chevauchement modéré, on parle de 40 % de la surface avant qui subit l’impact. La collision est réalisée à une vitesse de 64 km/h. Lors de ce test, le Wagoneer a bien paru, car l’espace où se trouve le conducteur n’a pas été compromis. Avec les deux autres véhicules, c’est moins bien, notamment le Ford Expedition où l’on voit que l’espace où reposent nos jambes s’est trouvé endommagé et compromis.

En revanche, lors de ce même test de collision, les passagers arrière demeurent un peu à risque avec tous les modèles, les systèmes de retenues n’étant pas optimaux, si bien que les corps bougent un peu trop au goût de l’organisme. Le risque de blessure à la poitrine et à la cage thoracique demeure élevé. C’est très visible sur la vidéo partagée par l’IIHS.

Pour ce qui est des collisions latérales, les trois véhicules ont obtenu une bonne note.

Le Chevrolet Tahoe et le Ford Expedition ont aussi moins bien paru lors du test des phares, recevant au passage des notes marginales ou médiocres.

Enfin, pour ce qui est de l’évitement des piétons, c’est une fois de plus le Jeep Wagoneer qui s’est imposé, en compagnie du Ford Expedition. Les choses ont été moins concluantes pour le Chevrolet Tahoe, spécialement la nuit où on le voit heurter un mannequin.

Conséquemment, le Jeep Wagoneer hérite d’une des mentions les plus honorables de l’IIHS, soit Meilleur Choix Sécurité. Si la sécurité de l’occupant arrière avait été plus grande, le modèle aurait pu recevoir la plus haute distinction, soit Meilleur Choix Sécurité+.

N’empêche, vous pouvez le constater en visionnant la vidéo, ce n’est pas parce qu’on se trouve dans un plus gros véhicule qu’on est nécessairement à l’abri.

