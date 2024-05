• Voici nos coups de cœur Auto123 pour 2024, dans les catégories des véhicules « aventure » et hors route.

Chaque année, Auto123 sélectionne ses véhicules coup de cœur, à travers une kyrielle de catégories distinctes. Ces dernières évoluent, tout comme notre façon d’honorer les meilleurs véhicules de l’industrie.

Cette année, nous adoptons une formule améliorée où l’on vous présente ce qu’on a identifié comme étant le trio de tête d’une catégorie, soit les trois véhicules les plus intéressants.

Aujourd’hui, on se concentre sur les véhicules dont la vocation est la conduite et les exploits hors des sentiers battus. Attention, toutefois, l’arrivée massive ces dernières années de plusieurs modèles présentant des caractéristiques pensées pour la conduite hors route, comme une garde au sol surélevée et des pneus tout-terrain, est venue changer la donne.

Il faut en fait faire la distinction entre ces derniers et ceux qui sont vraiment capables de franchir des obstacles importants. Pensez à un Ford Bronco Sport d’un côté, puis à un Jeep Wrangler de l’autre.

Les meilleurs véhicules « aventures »

Comme on le mentionnait, il y a eu une explosion de modèles dans cette catégorie ces dernières années. Bien souvent, les produits étaient existants, mais ne proposaient pas de variantes plus axées sur l’aventure. Deux exemples bien simples : les déclinaisons Wilderness chez Subaru ou encore l’approche TrailSport chez Honda.

De la bonne douzaine de propositions sur le marché, trois ont suffisamment convaincu nos essayeurs pour se retrouver parmi notre trio de tête, soit le Ford Bronco Sport, le duo Subaru Outback Wilderness et Subaru Forester Wilderness, de même que le Toyota RAV4 Trail.

Notez que nos trois modèles appartiennent à la catégorie des VUS compacts.

Ford Bronco Sport 2023-24 | Photo : D.Boshouwers

Avec le Bronco Sport, ce qui est intéressant, c’est la Badlands qui profite d’un différentiel arrière qui peut être verrouillé, d’un régulateur de vitesse pour la conduite hors route, d’ajustements de suspension adaptés à ce genre de conduite, ainsi que de pneus tout-terrain. Et le style du modèle demeure craquant, il faut l’avouer.

Subaru Outback Wilderness 2023-24 | Photo : D.Boshouwers

Subaru Forester Wilderness 2023-24 | Photo : D.Boshouwers

Avec les variantes Wilderness chez Subaru, on profite toujours du rouage intégral compétent de l’entreprise, avec le dispositif X-Mode dont la mission est d’améliorer la traction et la stabilité lors des conditions difficiles en optimisant les performances du moteur, de la transmission et du rouage intégral. Il réduit notamment le patinage des roues, propose un contrôle de descente en pente, et ajuste le freinage pour un contrôle optimal sur terrain accidenté.

Toyota RAV4 Trail 2023-24 | Photo : D.Boshouwers

Enfin, avec le RAV4 Trail, on parle d’une variante qui se distingue des autres avec une garde au sol plus élevée, un contrôle de traction amélioré et un style extérieur plus robuste. Le modèle est conçu pour une conduite plus sûre sur terrain accidenté. Il propose aussi une capacité de remorquage accrue à 3500 livres, ce qui est intéressant pour plusieurs acheteurs.

Les meilleurs véhicules hors route

Dans la catégorie des modèles pensés pour repousser les limites en conduite tout-terrain, on retrouve des joueurs tout aussi compétents les uns que les autres.

Bien franchement, il y a peu de choses qu’un modèle peut faire et qu’un autre ne peut pas faire. Notre trio compte sur des produits très capables, donc, mais quand même différents pour le reste de l’utilisation que l’on compte en faire.

Le Jeep Wrangler Rubicon 2024 | Photo : B.Charette

Par exemple, avec le Jeep Wrangler Rubicon, celui qui est peut-être capable de laisser les autres derrière lui, on profite d’un modèle au style intemporel, mais dont le confort sur route n’est pas sa grande force. À ce chapitre, nos deux autres choix sont plus civilisés.

Toyota Land Cruiser 2024 | Photo : D.Rufiange

Ces derniers sont tous deux des représentants de Toyota. Il y a d’abord le Land Cruiser, qui effectue un retour au Canada cette année après une absence de 35 ans. Le style accrocheur de ce modèle va assurément en séduire plusieurs, tout comme son niveau de confort quand même intéressant.

Enfin, avec le Tacoma en configuration TRD Pro, vous avez ici une camionnette capable de franchir les obstacles, mais aussi de rouler à haute vitesse hors des sentiers battus. Il faut aussi ajouter cette année la variante Trailhunter que nous venons d’essayer en Californie. Cette dernière n’est pas conçue rouler vite hors des sentiers battus, mais pour aller plus loin en raison de ses dispositifs mécaniques.

Dans les trois cas, sachez que la facture est salée. Notre meilleur conseil est d’essayer chacun des véhicules, afin de voir lequel vous séduit plus qu’un autre. On parle de véhicules à l’image très forte ici.