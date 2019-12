Les produits Jeep sont parmi les plus « colorés » de l’industrie, tant pour la variété offerte en la matière qu’en fait de personnalité et d’âme. La division souhaite ajouter le qualificatif « vert » à ses véhicules pour leur efficacité en ce qui a trait aux émissions polluantes.

Oui, vous avez bien lu. Jeep, qui nous sert un des véhicules les plus énergivores de la planète depuis des décennies, le Wrangler, souhaite passer du côté vert de la force.

Il faut dire que les efforts sont là depuis quelques années, ne serait-ce qu’avec l’arrivée d’un moteur 2-litres turbo au sein de la gamme. Mais on souhaite aller plus loin.

En fait, le plan de cinq ans élaboré par la division en 2018 met un accent important sur l’électrification, si bien que chaque proposition du groupe profitera à moyen terme de l’hybridation. Dans les faits, on vise l’année 2022 pour l’atteinte de cet objectif. S’il se réalise, Jeep sera la première marque du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) à réaliser l’exploit.

Selon son président, Christian Meunier, ça va faire de Jeep la marque de VUS la plus verte sur la planète. Lors d’une récente allocution effectuée à un événement de conduite Jeep en Nouvelle-Zélande, il a ajouté que les modèles hybrides de la marque légendaire allaient être les « meilleurs Jeep à ce jour ». Il a aussi confié que les produits allaient être les plus compétents et les plus performants de l’histoire de la bannière.

La première solution concrète qui devrait nous arriver sera une variante hybride enfichable du Wrangler. Celle-ci doit faire ses débuts quelque part en 2020. Elle sera assemblée à l’usine Jeep de Toledo, en Ohio, là où la compagnie a investi quelque 160 millions.

L’année 2021 sera de son côté cruciale pour l’entreprise alors que l’hybridation va atteindre le Grand Cherokee, de même que deux nouveaux produits, les Wagoneer et Grand Wagoneer.

Au total, le plan quinquennal de Jeep inclut la commercialisation de 10 modèles hybrides enfichables et de 4 produits entièrement électrifiés d’ici 2022. La compagnie prévoit même en être arrivée à offrir une conduite autonome de niveau 3 à ce moment.

Quant aux mécaniques Diesel, elles devraient tranquillement laisser leur place avec les années.