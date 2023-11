Ce serait 2028 pour le Jeep Wrangler tout électrique

• La fuite d’un document révèle les plans de Stellantis en ce qui a trait à l’électrification.

Dans le cadre du processus de ratification de l’entente de principe survenue entre Stellantis et l’UAW (United Associated Workers), la fuite d’un document révélateur a eu lieu sur les réseaux sociaux, raconte le site Car and Driver.

Ledit document révèle les plans de production de Stellantis pour les prochaines années, montrant la feuille de route du constructeur sur la façon dont il prévoit de faire passer sa gamme de modèles plus imposants à l’électricité.

Le Wrangler électrique

Plusieurs choses retiennent l’attention, dont le fait que le Jeep Wrangler passerait à l’électricité en 2028. En fait, le modèle actuel serait assemblé à son usine de Toledo jusqu’à cette date. La version hybride rechargeable 4xe profiterait quant à elle d’une mise à niveau en 2025.

La prochaine génération du Wrangler, qui prendrait le nom de code J70, ferait ses débuts en 2028. Elle est présentée comme électrique, mais aussi hybride rechargeable ; les amateurs de moteurs à essence seront comblés. Ce modèle serait configuré différemment, toutefois, fonctionnant plutôt comme un hybride en série où le moteur sert de générateur pour recharger la batterie plutôt que d’alimenter les roues.

Le Jeep Gladiator Photo : Jeep

Et le Gladiator, lui ?

Le cousin du Wrangler, le pickup Gladiator, serait partiellement électrifié en 2025. La prochaine génération du modèle ne verrait pas le jour à Toledo, toutefois. Stellantis va plutôt investir dans son usine de Belvidere (sauvée par les négociations syndicales) pour donner vie à des camionnettes de taille intermédiaire en 2027. Le pluriel implique que plus d’une marque en proposerait ; on devine Jeep et Dodge.

On a même des informations sur la production estimée, soit entre 80 000 et 100 000 unités par année.

Les Wagoneers

D’autres modèles sont mentionnés dans le document. En 2025, les Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer bénéficieront d’un rafraîchissement, puis d’une seconde mise à jour pour 2027. Entre-temps, une nouvelle variante hybride rechargeable à prolongateur d’autonomie de ces modèles rejoindra l’usine d’assemblage de camion de Warren en 2025. Des versions tout électriques feraient leurs débuts en 2027.

Le Ram 1500 REV 2025 Photo : Ram

Le Ram 1500 REV

Quant au Ram 1500 REV électrique, il sera produit à Sterling Heights et se pointera vers la fin de 2024. Le document indique qu’il y aura également un modèle à prolongateur d’autonomie, ce qui a déjà été confirmé par le chef de la direction de l’entreprise.

La version à essence du Ram sera également mise à niveau en 2024.

Les Grand Cherokee et Durango

Le Jeep Grand Cherokee va poursuivre sa carrière telle quelle jusqu’en 2027, avec un rafraîchissement prévu pour 2024. Un modèle de nouvelle génération sera lancé en 2027, et le document indique que des modèles à essence et des versions électriques sont prévus. Quant au cousin Dodge Durango, une nouvelle cuvée est attendue pour 2026 avec des variantes à moteur et à batterie.

Le document ne fait pas mention du Jeep Recon, présenté l’année dernière et dont l’arrivée était prévue pour 2024. Idem pour le concept Wagoneer S, révélé en même temps.

Le Dodge Durango SRT Hellcat Photo : Dodge

Les modèles de la compagnie qui sont fabriqués outre-mer ne faisaient pas l’objet d’une attention particulière dans le document qui a fui. Il en va de même pour le véhicule qui va remplacer les Charger et Challenger, car l’assemblage est prévu au Canada.

N’empêche, ce document nous fournit des informations importantes sur ce qui s’en vient du côté de Stellantis, du moins en ce qui a trait aux modèles qui seront construits aux États-Unis.