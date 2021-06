L’arrivée du Ford Bronco sur le marché est la meilleure chose qui pouvait arriver au Jeep Wrangler et à tous les amateurs de véhicules du genre. Les efforts de l’un propulsent la motivation de l’autre et on vient d’en avoir un autre exemple.

Alors que la production du Bronco s’amorce, Jeep ajoute une variante encore plus compétente pour la conduite hors route, soir la Xtreme Recon. Cette dernière a un objectif ; pouvoir se mesurer à la déclinaison Sasquatch du Ford Bronco.

Le groupe Xtreme Recon sera réservé aux versions Rubicon Unlimited et au Rubicon 392. Il ajoute des pneus BFGoodrich All-Terrain KO2 de 35 pouces montés sur des roues beadlock et un rapport de 4,56 : 1 pour les essieux. Une suspension rehaussée de 1,5 pouce avec des amortisseurs réajustés servira le Wrangler Rubicon, tandis que le modèle 392 va se contenter de sa suspension standard de 2 pouces.

Photo : Jeep Jeep Wrangler avec ensemble Xtreme Recon, avant

La version Sasquatch du Ford Bronco a été repoussée jusqu’en 2022. En annonçant sa version Xtreme Recon, Jeep souhaite donc couper l’herbe sous le pied de Ford.

Dans l’univers de la conduite hors route plus poussée, tout est une question de dégagement et d’angles d’approche et de sortie. Un Wrangler Rubicon équipé du groupe Xtreme Recon en remet à tous les niveaux. L’angle d’approche est maintenant de 47,4 degrés contre 43,2 pour le Bronco ; l’angle ventral est de 26,7 degrés, ce qui est à peine plus que les 26,3 du Ford ; l’angle de départ est de 40,7 degrés contre 37,0 pour le Sasquatch ; et lorsqu’il s’agit de traverser un cours d’eau, la capacité de 33,6 pouces du Xtreme Recon ne dépasse le Bronco que de 0,1 pouce.

Naturellement, la garde au sol augmente et atteint maintenant 12,9 pouces ; elle est de 11,5 pouces pour le Bronco. La version Rubicon 392 ne s’en sort pas aussi bien, mais ses 470 chevaux devraient compenser ses lacunes.

Photo : Jeep Jeep Wrangler avec ensemble Xtreme Recon, trois quarts avant

Et ce n’est pas tout. Pour ceux qui aiment changer leurs vitesses manuellement, les Rubicon équipés de la boîte mécanique à six rapports peuvent maintenant recevoir en option un rapport de 4,88 : 1. Ce dernier permet un rapport de démultiplication de 100:1. Les Broncos équipés de la boîte manuelle à sept rapports se faufilent avec un rapport de 94,8 : 1.

Les prix et d’autres détails du groupe Xtreme Recon devraient être révélés lors du Salon de l’auto de Chicago en juillet.