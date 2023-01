Ken Block meurt dans un accident de motoneige

• Le pilote automobile Ken Block est décédé lors d’un accident de motoneige.

• Lors d’une balade dans un sentier, sa motoneige se serait renversée dans une pente pour retomber sur lui.

• Ken Block était âgé de 55 ans.

Dans l’univers automobile, plus particulièrement de la cascade et des exploits au volant, le nom de Ken Block est celui d’une légende. Malheureusement, la vie du pilote américain s’est tragiquement terminée le lundi 2 janvier alors que le pilote émérite est décédé lors d’un accident de motoneige.

Fondateur du phénomène culturel Hoonigan relié à l’automobile, ainsi qu’à la société DC Shoes, Ken Block était âgé de 55 ans. Il laisse derrière lui sa femme Lucy Block et leur fille Lia Block.

Son décès a été annoncé sur le compte de médias sociaux de Hoonigans, le nom de l’équipe de rallye qu’il a fondée.

« C’est avec nos plus profonds regrets que nous confirmons que Ken Block est décédé dans un accident de motoneige aujourd’hui », indique la publication Instagram du groupe.

« Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et plus important, un père et un mari. Il sera incroyablement regretté. »

Le bureau du shérif du comté de Wasatch a indiqué sur Facebook que Ken Block était décédé dans un accident de motoneige près de Woodland, dans l’Utah, vers 14 heures le 2 janvier. Il a déclaré qu’il se baladait dans la région de Mill Hollow lorsque sa motoneige s’est renversée sur une pente raide et a atterri sur lui. Il serait mort sur les lieux.

« Ken Block circulait avec un groupe, mais était seul lorsque l’accident s’est produit. Le bureau du médecin légiste de l’État déterminera la cause officielle du décès », a déclaré le bureau du shérif.

Une bien triste nouvelle pour commencer notre année 2023.