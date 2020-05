Avec la reprise des activités dans le secteur automobile, on s’y attend, les offres seront nombreuses du côté des manufacturiers. Ces derniers sont aux prises avec des stocks impressionnants à écouler et les modèles 2021 vont se pointer bientôt.

L’heure est à la liquidation.

Qu’on se comprenne bien cependant. Notre objectif en vous rapportant la nouvelle qui suit n’est pas de vous encourager à profiter d’une offre plus que d’une autre. Nous ne faisons que souligner une tendance qui va se multiplier dans l’industrie au cours des prochains mois. Si vous n’avez pas besoin d’un nouveau véhicule, le statu quo s’impose. Et n’oubliez pas le marché de l’occasion non plus ; ce dernier va aussi s’avérer intéressant.

Maintenant, deux mots sur la stratégie de Kia qui, jusqu’ici, propose les incitatifs les plus agressifs pour stimuler les ventes. Concrètement, la compagnie propose aux consommateurs qui financent certains véhicules de s’occuper des six premières mensualités. Parmi les modèles admissibles, on retrouve les produits populaires de la marque : les Forte et Forte5, le Soul, le Sportage et le Sorento.

Photo : Kia Kia Sorento 2020

Et pour être clair, on ne parle pas d’un report de paiement ici. Kia va payer jusqu’à six mensualités. En fait, c’est un montant maximal de 4500 $ que l’entreprise décide d’absorber. Dans la majorité des cas, les six premiers mois seront couverts. Pour certains modèles, ça peut représenter 4,5 ou 5 mois de versements.

Et ce qui est doublement intéressant pour le consommateur à la recherche d’un véhicule neuf, c’est que cette offre se combine à celles déjà en vigueur, soit 0 % d’intérêt et des mensualités qui peuvent s’étendre sur 84 mois.

Dans un article publié sur LinkedIn, Mark Scigliano, directeur principal du marketing national de Kia Canada, a qualifié la pandémie de « période difficile pour tout le monde » et a déclaré que le nouveau programme d’incitation est une « offre de vente au détail de premier plan ». Le programme est en vigueur jusqu’au 1er juin.

Robert Karwel, directeur principal de Power Information Network, division automobile de J.D. Power Canada, a déclaré que la combinaison d’un financement à zéro pour cent et d’une exonération de paiement pendant six mois rend l’offre « assez agressive ».

Généralement, on voit l’une ou l’autre des offres, mais pas les deux de façon simultanée.

Le constructeur automobile offre également un crédit de 500 dollars aux premiers répondants. Celui-ci peut être utilisé pour la location ou l’achat de tout véhicule neuf de Kia. La proposition s’adresse aux médecins, aux infirmières, aux travailleurs de soins de longue durée, à la police, aux pompiers, aux ambulanciers, aux garde-côtes, à la GRC et aux Rangers. Elle est valable jusqu’au 31 juillet.