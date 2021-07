BMW a annoncé les prix et les détails de la i4 2022 entièrement électrique qui arrivera sur le marché canadien l'hiver prochain. L'entreprise prend les précommandes sur la berline à performance dès maintenant.

Initialement, la BMW i4 sera offerte en deux versions, avec un prix de départ de 54 990 $, plus bien sûr les frais de transport et de préparation. Pour ce montant, les acheteurs ont droit à la variante i4 eDrive40, dotée d'un seul moteur électrique qui transmet la puissance aux roues arrière et offre une puissance de 335 chevaux. L’autonomie est d'environ 435 km.

Photo : BMW BMW i4 eDrive40 2022

Ensuite, il y a la i4 M50, variante à haute performance vendue à 72 990 $. Il s'agit du premier véhicule entièrement électrique issu de la division M de BMW. Avec ses deux moteurs électriques et son système de traction intégrale, cette version offre une augmentation substantielle de la puissance par rapport à l'autre i4, avec une puissance de 536 chevaux. En revanche, l'autonomie est un peu plus faible, à 385 km. Les deux modèles fonctionnent avec une batterie de 89 kWh.

Bien que les acheteurs de BMW ne soient pas susceptibles de baser leur décision sur ce point, il convient de noter que ni l’un ni l’autre des modèles i4 disponible au lancement n'est éligible à l'incitatif du gouvernement fédéral pour les véhicules électriques.

Photo : BMW BMW i4 M50 2022, avant

Photo : BMW BMW i4 eDrive40 2022, de haut