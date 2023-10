La nouvelle Kia K5 2025 présentée en Corée du Sud

Kia a présenté une version révisée de la K5 pour le marché coréen. Cette nouvelle version de la berline devrait faire ses débuts en Amérique du Nord l’an prochain pour l'année-modèle 2025.

La nouvelle Kia K5 2025 (Corée) Photo : KIA

En termes de design, Kia a revu le pare-chocs avant en lui donnant de plus grandes ouvertures, et a redessiné les phares avec plusieurs modifications notables, y compris une configuration plus angulaire des feux diurnes par rapport au style en zigzag du modèle actuel. Les jantes présentent un design distinct.

Dévoilement de la Kia K5 2025 (Corée) Photo : KIA

À l'arrière, la partie inférieure du pare-chocs a subi de légères modifications. Cependant, la transformation qui attire le plus l'attention est le traitement des feux arrière, qui s'étendent maintenant vers les ailes et prennent une apparence plus tridimensionnelle.

Par ailleurs, de nouvelles teintes de carrosserie sont introduites dans la palette, notamment le Wolf Gray et le Matte Moonlight Blue. Notons que les informations fournies par Kia s'appliquent au modèle proposé en Corée du Sud. Le modèle canadien pourrait ou non comprendre ces éléments ou d'autres des nouveautés présentées cette semaine.

L'intérieur de Kia K5 2025 (Corée) Photo : KIA

L’intérieur du prochain Kia K5

C'est ici que l'on trouve les changements les plus importants. Notamment, on retrouve le grand panneau numérique incurvé qui combine l'instrumentation et l'infotainment que Kia a déjà intégré dans d'autres de ses modèles récents. Les deux écrans mesurent chacun 12,3 pouces en diagonale. Le modèle est également équipé de cette double rangée de commandes tactiles de Kia, située sous l'écran multimédia. Une simple pression sur un bouton permet à l'utilisateur de basculer entre les commandes de la climatisation et de l'interface multimédia.

Écran tactile de la Kia K5 2025 (Corée) Photo : KIA

Les designers ont intégré un socle de recharge de téléphone sans fil dans la console, ainsi qu'un nouveau sélecteur de vitesse rotatif. En outre, Kia a également mis à jour les garnitures intérieures et propose de nouvelles options de couleur, dont le Martian Brown.

Les mécaniques de la prochaine Kia K5

Là encore, la K5 2025 destinée à l'Amérique du Nord pourrait être quelque peu différente. Mais pour l'instant, il semble que Kia conserve le moteur 4 cylindres turbo de 1,6 litre du modèle actuel, qui développe 180 chevaux et 195 lb-pi de couple, ainsi que le 4 cylindres turbo de 2,5 litres (290 chevaux, 311 lb-pi). Seul le premier est disponible en configuration quatre roues motrices. Kia précise que la suspension a été retravaillée pour améliorer le confort de conduite.

On peut s'attendre à ce que la Kia K5 2025 soit disponible en Amérique du Nord au milieu de l'année prochaine. On également s’attendre à plus de détails sur le modèle nord-américain, y compris le prix, une fois rendu en 2024.