• Auto123 effectue un premier essai du Porsche Macan EV 2025.

Cap d’Antibes, France -Porsche en parle depuis près de deux ans. Voici donc le Macan EV, que nous avons enfin eu l’occasion de conduire.

Porsche se lance dans l’aventure avec prudence en gardant en parallèle la production du modèle à essence. La raison est simple : le Macan, qui est arrivé sur la route en 2014, s’est vendu à plus de 844 000 exemplaires depuis. Ce grand succès pousse la marque à continuer à offrir le modèle à essence encore populaire en espérant que la version électrique va faire naître le même engouement.

Porsche Macan EV 2025 mise à l'essai | Photo : Porsche

Porsche Macan EV 2025 - quoi de neuf ?

Le Macan Turbo et le Macan 4 électriques sont tous deux construits sur la nouvelle plateforme PPE (Premium Platform Electric) de Porsche, plateforme qui sera partagée avec l’Audi Q6.

Comme la Taycan, le Macan EV est construit sur une architecture à 800 volts. Cela signifie que les capacités de recharge en courant continu peuvent atteindre 270 kW, ce qui est suffisant pour recharger la batterie de 100 kWh (95 utilisables) de 10 % à 80 % en seulement 21 minutes, avec des conditions idéales.

Dans les stations de recharge à 400 volts, la batterie se recharge elle-même comme deux batteries séparées de 400 volts et peut se recharger à un taux de 135 kW.

Le freinage régénérateur se fait à 240 kW. Comme sur la Taycan, le contrôle de ce système est intégré à la pédale de frein plutôt qu’à un mode de conduite à une pédale qui régénère agressivement lorsque le conducteur relâche l’accélérateur.

Porsche Macan EV 2025, profil | Photo : Porsche

Design du Porsche Macan EV 2025 - 8,5/10

Bien qu’il ressemble toujours au modèle à essence, le Macan EV se rapproche davantage du coupé utilitaire avec des formes plus arrondies. On retrouve des feux diurnes, semblables à ceux du Taycan, installés en superposition. Cette forme plus arrondie se poursuit à l’arrière, où une longue barre de feux se trouve sous une lunette.

Cette forme arrondie qui distingue le modèle à essence (qui demeure inchangé) de l’électrique sert une autre fonction. Porsche a travaillé le coefficient de traînée pour le diminué à 0,25 contribuant ainsi à une meilleure autonomie. Le modèle à essence affiche un cx de 0,35.

L'intérieur du Porsche Macan EV 2025 | Photo : Porsche

À l’intérieur

L'électrification a permis d’augmenter l’espace pour les bagages à l’intérieur du Macan. En fonction du modèle et de l’équipement, la capacité derrière la banquette arrière peut atteindre 540 litres (en mode chargement). À cela s’ajoute le « coffre », un second compartiment à bagages situé sous le capot et d’une capacité de 84 litres.

Les passagers profitent de 28 mm de plus qu’à bord du modèle à essence. L’empattement plus long de 86 mm offre aussi plus d’espace aux passagers, surtout à l’arrière.

Aperçu du Porsche Macan EV 2025 | Photo : Porsche

Technologie du Porsche Macan EV 2025 - 8/10

Le système d'infodivertissement de nouvelle génération est basé sur Android Auto, mais est toujours compatible avec Apple CarPlay. Vous pouvez demander à l'assistant vocal « Hey Porsche, suggère un bon resto de pizza », « trouve un arrêt de recharge » et autres demandes.

Dans le nouveau Centre d'applications Porsche, les passagers peuvent accéder directement à des applications populaires de fournisseurs tiers et les installer directement dans le nouveau Macan EV.

De façon générale, on sent l’inspiration des refontes récentes des modèles Panamera et Cayenne. Vous avez un écran central et un écran pour les passagers. Un écran central incurvé de 12,6 pouces pour le conducteur et un écran central de 10,9 pouces sont proposés de série, tandis que l'écran passager de 10,6 pouces est en option.

Un affichage tête haute optionnel ajoute la réalité augmentée pour le conducteur, en intégrant les flèches de navigation.

Porsche Macan EV 2025, gris | Photo : Porsche

Motorisation du Porsche Macan EV 2025 - 9/10

Comme tous les modèles Porsche, la performance reste au cœur de la philosophie de ce véhicule. La version la plus rapide, le Macan Turbo à deux moteurs, développe une puissance maximale de 630 chevaux et un couple de 833 lb-pi. Cela lui permet d’atteindre 100 km/h en 3,3 secondes et vous serez en mesure d’atteindre une vitesse maximale de 260 km/h.

Le Macan 4, la version d’entrée de gamme, vient aussi avec deux moteurs électriques, offrant une puissance comparable au Macan GTS à essence, soit 402 chevaux et 479 lb-pi de couple. Ce modèle atteint le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes et peut voir sa vitesse de pointe rejoindre 220 km/h. Les deux modèles sont dotés d’une transmission intégrale.

Design extérieur du Porsche Macan EV 2025 | Photo : Porsche

Conduite du Porsche Macan EV 2025 - 9/10

Un modèle Porsche de base, ça n’existe pas. Ce sont souvent les options qui rendent la conduite encore plus expressive et intéressante. Les deux versions du Macan électrique sont équipées de série d’une suspension pneumatique et du système d’amortissement électronique Porsche Active Suspension Management (PASM).

Si vous voulez vous sentir dans un modèle de compétition, le Macan est livrable en option avec un essieu arrière directionnel, avec un angle de braquage maximal de cinq degrés. Cela permet un rayon de braquage compact de 11,1 mètres dans la circulation urbaine et lors des manœuvres, tout en assurant une stabilité de conduite exceptionnelle à vitesse élevée.

Avec un poids de 2405 kg pour le Macan 4 et 2480 kg pour le Macan Turbo, il faut une grande maîtrise technique pour tenir ce véhicule sur la route. Porsche y réussit avec brio. Les accélérations sont féroces. La répartition de la transmission intégrale est régie par le mode de conduite sélectionné. Le système Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), un blocage de différentiel à commande électronique sur l’essieu arrière, contribue également à la traction, à la stabilité de conduite et à la dynamique latérale du Macan Turbo.

Finalement une position de conduite très basse offre une expérience plus près de celle d’une berline que d’un VUS. Un sentiment accentué par les sièges sport.

Porsche Macan EV 2025, port de chargement | Photo : Porsche

Autonomie

Les chiffres de Porsche indiquent une consommation d’énergie de 21,1 kWh/100 km en ville et 17,9 sur la route pour le Macan 4. L’autonomie calculée avec le cycle européen WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) est fixée à 665 km.

En ce qui concerne le modèle Turbo, la consommation est annoncée à 18,8 kWh/100 km sur la route et 20,7 en ville. L’autonomie WLTP est de 591 km.

Le Canada n’a pas annoncé de chiffres encore, mais nous croyons que l’autonomie tournera autour de 600 km pour le Macan 4 et 540 km pour le Macan Turbo.

L'arrière du Porsche Macan EV 2025 | Photo : Porsche

Les prix du Porsche Macan EV 2025

C’est ici que plusieurs acheteurs potentiels risquent de lancer la serviette. Le Macan 4 de base s’affiche à un prix de départ de 99 300 $, sans aucune option. Si vous prenez en compte les 2750 $ de frais de transport et de préparation, les 2850 $ de frais de concessionnaire, les 23 300 $ d’option de notre modèle d’essai et les 5675 $ pour la taxe de luxe, nous sommes à 134 050 $, avant les taxes.

Le modèle turbo débute à 125 300 $. La taxe de luxe passe à 11 213 $ et nous avions 25 500 $ d’options sur notre modèle à l’essai. Le prix de revient est à 167 278 $, avant les taxes (ou si vous préférez 192 327 $, toutes taxes incluses).

C’est presque le double du prix d’un modèle à essence de base. Cela ne fait aucun sens.

Quelques-unes de vos questions sur le Porsche Macan

Près de 200 000 $ pour un Macan ? Vraiment ?

Il faut se demander pourquoi Porsche continue de mettre une liste d’options aussi exhaustives. La marque gagnerait à fournir plus d’équipement de série. Cela va finir par tuer le marché. Malgré toute cette performance et le plaisir de conduire, le prix sera un obstacle majeur.

Le tout nouveau Porsche Macan EV 2025 | Photo : Porsche

Le mot de la fin

Si l’on ne tient pas compte du prix, le Macan est un véhicule exceptionnel. Oui, on ressent le poids et la grande rigidité, et pour tenir une telle masse sur la route, la suspension très rigide risque de vous donner un peu mal au cœur si vous poussez la machine.

À la fin, même avec toutes ces qualités, ses avancements techniques et sa grande compétence sur la route, nous ne croyons pas que le prix déraisonnable puisse justifier l’achat d’un Macan EV.

Points forts Une tenue de route exceptionnelle

Une tenue de route exceptionnelle Une puissance de premier plan

Une puissance de premier plan Un design réussi Points faibles Une direction qui manque un peu de précision

Une direction qui manque un peu de précision Un prix ridiculement élevé

Un prix ridiculement élevé Beaucoup d’options qui devraient êtes incluses de série

Porsche Macan EV 2025, logo | Photo : Porsche

