Un nouveau logo pour Kia ?

Il y a quelques mois, Volkswagen dévoilait en grande pompe son nouveau logo, une pièce qui devait pratiquement être étudiée à la loupe pour qu’on puisse en comprendre les subtilités. Kia songe à se prêter au même exercice, mais comme on peut le voir avec la photo dévoilée par le constructeur, on a droit à une différence plus marquée cette fois-ci.

Même que si l’on extrapole un peu, la nouvelle signature représente le chemin parcouru par la marque depuis ses débuts ; on y sent et voit une belle évolution.

Proposé en rouge ou en noir, la graphie repensée des lettres K-I-A a été enregistrée en Corée auprès de l’Intellectual Property Rights Information Service, le KIPRIS. La compagnie n’a pas encore reçu le sceau d’approbation de l’organisme ni des autorités locales, mais ce n’est qu’une question de temps. L’application a été envoyée par Kia le 19 juillet dernier.

Pour les plus observateurs, notez que le logo que l’on peut voir a déjà été aperçu sur un concept présenté la compagnie, plus précisément le prototype Imagine qui s’est montré à la planète au Salon de Genève au printemps dernier.

Pour ce qui est de la suite, on verra bien ce que le fabricant compte faire avec cette signature. Sera-t-elle utilisée sur les véhicules électriques seulement ou à travers la gamme au complet ?

Quant à vous, elle vous plaît, cette nouvelle identité Kia ?