Kia prévoit 14 nouveaux véhicules électriques d’ici 2027

On a déjà eu droit dans le passé aux prévisions de Kia en matière de véhicules électriques. Cependant, les choses évoluent rapidement à travers l’industrie, si bien que plusieurs constructeurs y vont de mises à jour concernant leurs plans.

C’est le cas de Kia qui vient de remettre à niveau le portrait de sa planification électrique pour les cinq prochaines années, soit d’ici 2027. Comme le titre l’indique, cette dernière va inclure l’arrivée de 14 modèles électriques, mais aussi d’autres produits électrifiés.

Tous ces objectifs s’inscrivent dans le plan global visant à améliorer le volume des ventes mondiales pour atteindre quatre millions d’unités (toutes motorisations incluses) par an d’ici la fin de la décennie.

Le plan annoncé cette semaine se veut la suite du « Plan S » que la compagnie avait dévoilé une première fois en 2020. Il révèle bien sûr des détails supplémentaires sur la façon dont l’entreprise va réaliser son objectif qui est celui de devenir un fournisseur important de solutions de mobilité durable, comme l’a déclaré l’entreprise dans son annonce.

La compagnie enchaîne en ajoutant ceci :

« Au cours des deux années qui se sont écoulées depuis la première révélation de notre stratégie Plan S, Kia est devenue une marque mondiale de véhicules électriques de premier plan, tout en enregistrant le revenu brut et le bénéfice d’exploitation les plus élevés de son histoire en 2021. Kia vise à poursuivre cette dynamique positive pour créer davantage de valeur dans les aspects qualitatifs et quantitatifs à partir de 2022. »

Photo : Kia Kia EV6

Kia va donc nous proposer une flopée de modèles électrifiés au cours des prochaines années. En faisant un calcul rapide, ce sont au moins deux nouveaux modèles qui nous seront présentés chaque année, parfois trois, d’ici la fin de l’échéancier. L’entreprise espère vendre 1,2 million de modèles électrifiés sur une base annuelle en 2030.

Le prochain véhicule attendu est le VUS EV9.

Puis, fait intéressant, Kia a confirmé que deux camionnettes électriques figuraient dans ses plans. L’une d’elles sera pensée stratégiquement pour les marchés émergents. Autrement dit, on ne la verra pas. La deuxième, cependant, demeure une possibilité. Puisque Kia n’est pas sur le marché de la camionnette pleine grandeur, on peut penser à un modèle tout électrique du genre proposé chez Hyundai avec le nouveau Santa Cruz (essence).

On spécule, bien sûr, pour le simple plaisir de la chose.

Kia explique que la vente de ses véhicules verts devrait passer de 17 % présentement à 52 % en 2030. Là où les règles en vigueur vont exiger une plus grande distribution de modèles électrifiés, la compagnie croit que ce pourcentage pourrait atteindre 78 %.

Les capacités de conduite autonome seront aussi mises de l’avant. Nous aurons l’occasion de revenir là-dessus.