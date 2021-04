Kia procède au rappel de deux modèles, soit ses VUS Soul et Seltos. Encore une fois, un risque d’incendie est en cause, ce qui ajoute une autre tache au dossier de ce constructeur qui a été forcé de rappeler plusieurs véhicules en raison de divers problèmes moteurs pouvant mener à des incendies.

Cette fois, les modèles visés sont les Soul et Seltos des années 2020 et 2021. Dans le cas du premier, on parle de la génération actuelle du modèle, introduite pour 2020. Pour ce qui est du Seltos, il n’y a que des modèles 2021 sur le marché, le véhicule ayant fait ses débuts au printemps de l’an dernier comme millésime 2021.

Selon les documents que Kia a déposés auprès de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) la semaine dernière, les véhicules visés pourraient être dotés de segments de piston traités de manière inadéquate sur le plan thermique.

Le constructeur invite donc 147 249 modèles à l’atelier. Si ces derniers développent le problème anticipé, cela pourrait provoquer un incendie ou faire caler le moteur pendant la conduite. Il est à noter que la situation touche les modèles équipés du 4-cylindres de 2 litres à aspiration naturelle ; les Seltos à moteur turbo ne sont donc pas concernés.

Photo : D.Boshouwers Kia Soul 2021

Ce qui s’est produit, c’est que pendant la fabrication, le fournisseur n’a pas appliqué le bon traitement thermique, ce qui a provoqué la création de segments de piston plus durs. Conséquemment, le segment peut érafler l’alésage du cylindre et augmenter la consommation d’huile. Finalement, les propriétaires peuvent se retrouver avec un roulement de bielle inadéquat, ce qui n’est vraiment pas souhaitable.

Quant au risque d’incendie mentionné, c’est que l’huile peut fuir sur les composants d’échappement environnants et s’enflammer. Les propriétaires peuvent voir le témoin de pression d’huile s’allumer si le véhicule est aux prises avec ce problème. Des bruits anormaux provenant du moteur et une consommation d’huile accrue sont également des indices à surveiller. Kia a déclaré ne pas avoir connaissance d’incendies ou de blessures liés à ce problème et estime que seulement 1 % des véhicules rappelés sont concernés par le problème.

Néanmoins, dans ces rares cas, le modèle aura besoin d’un nouveau moteur. Kia va payer pour tous les travaux et les pièces. La marque installera également un nouveau logiciel pour mieux surveiller le problème à l’avenir.

Les propriétaires des véhicules concernés commenceront à recevoir des avis au début du mois de juin.