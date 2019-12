On l’a vu apparaître un peu plus tôt en Corée ailleurs sur la planète, mais sa présence en Amérique du Nord avait à être confirmée. C’est maintenant fait alors qu’on l’a vu débarquer au Salon de l’auto de Los Angeles. On parle bien sûr du Kia Seltos, le nouveau VUS de la gamme du constructeur coréen.

Oui, un autre. Mentionnons tout de même que le format demeure compact. En fait, Kia parle d’un produit qui vient se positionner entre le Soul et le Sportage dans la gamme. Avec son nouveau venu, la firme s’adresse à celui ou celle qui cherche un produit un peu plus rebelle, un élément qui saute aux yeux lorsqu’on analyse le design qui présente des lignes distinctives, un faciès dessiné afin de proposer un angle d’attaque plus important en conduite hors route, ainsi que des plaques de protection à l’avant et à l’arrière. Ajoutez à cela des pourtours d’ailes plastifiés qui s’étendent aux deux parechocs et vous avez là la recette parfaite du pseudo-véhicule utilitaire sport.

La traction intégrale est livrable avec ce baroudeur, il faut le souligner.

Les roues, de 17 et de 18 pouces, sont particulièrement remarquables, aussi. Bref, on a un design accrocheur avec ce véhicule.

L’intérieur

À bord, malgré la taille compacte du modèle, on a maximisé l’espace que l’on pouvait offrir aux occupants. Les sièges arrière profitent même d’une fonction inclinable pour le dossier. À l’espace de chargement, on a aussi conçu un plancher qui peut être abaissé pour augmenter la capacité, un peu comme on peut le faire avec le Soul.

Kia a aussi annoncé un partenariat avec Bose pour assurer une qualité sonore digne de ce nom. La chaîne audio va compter huit haut-parleurs. Pour ce qui est du système multimédia, l’écran de 10,25 pouces qui a fait ses débuts avec le Soul retrouvera du service avec le Seltos, tout comme le système UVO.

Mécaniquement

On retrouve avec les versions de base un moteur 4-cylindres de 2 litres, lequel va suggérer une puissance de 146 chevaux et un couple de 132 livres-pieds. Une transmission à variation continue (CVT) sera de la partie.

Sur les modèles plus haut de gamme, un bloc 4-cylindres turbo de 1,6 litre reposera entre les roues avant. Avec une capacité de 175 chevaux et 195 livres-pieds de couple, on ne devrait pas être en reste. Une transmission automatique à sept rapports et double embrayage est l’unité choisie pour œuvre de concert avec cette mécanique.

Mieux, le châssis est composé de 61 % d’acier à haute résistance et 374 pieds de matériaux adhésifs structurants travaillent aussi à rigidifier le tout.

Enfin, en matière d’équipement, le Seltos assurera une connectivité complète. On a même pensé à des ports USB pour la recharge aux places arrière. La recharge sans fil pour appareils cellulaires est même un élément livrable, tout comme une approche Bluetooth permettant à deux appareils d’être liés simultanément au système.

Pour la sécurité, c’est du pareil au même ; le nécessaire est de la partie et plus on grimpe dans la gamme, plus la dotation est complète en la matière.

On peut déjà parler d’un succès pour ce produit.