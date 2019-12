Le Salon de l'auto de Los Angeles 2019 ouvre demain ses portes au public suite à deux journées réservées à la presse automobile. Mais, avant de laisser le champ libre au public californien, nous revenons sur ce qui, à notre avis, constitue ce qu’il faut surtout retenir de cette édition 2019 du Salon de L.A.

Et comme vous allez pouvoir le constater, les constructeurs n’ont pas fini de nous inonder de VUS, de multisegments et de tout véhicule qui s’apparente à cette mode utilitaire. Ah oui, nous avons également inclus une voiture qui a beaucoup d’importance pour son constructeur et même chez nous au Canada où les berlines de taille compacte ont encore la cote. Pouvez-vous deviner de quel modèle il s’agit?

Ford Mustang Mach-E 2021