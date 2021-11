Et cette année, on retourne à la bonne vieille formule de vous exposer nos 10 meilleurs choix dans ce créneau bien précis. Il n’y a pas d’ordre établi, seulement 10 excellents véhicules que vous devez considérer si vous lorgnez du côté des petits multisegments.

Y a-t-il encore quelqu’un au Canada qui doute de la suprématie des VUS sur le marché? Les ventes de « voitures traditionnelles » sont en déclin au profit de tout véhicule qui porte la mention « utilitaire » ou « multisegment » dans sa nomenclature. Ce n’est donc pas pour rien qu’en 2021-2022, le segment des petits utilitaires est encore plus attrayant que jamais.

Le petit Jeep peut tout de même se targuer d’être plus large et plus musclé que son cousin, le Jeep Renegade. Même s’il n’offre pas la même expérience de conduite que les meilleurs de la catégorie, le Compass se reprend de belle manière lorsqu’il s’agit d’une livrée Trailhawk, elle qui porte l’écusson « Trail Rated ». Bref, le Compass n’a pas peur de s’aventurer en terrain accidenté.

N’allez surtout pas croire qu’il s’agit d’un rival au Jeep Wrangler, mais quand même, ce petit étonne.

Notez également que le Compass est le doyen de ce groupe, lui qui est apparu sur le marché en 2007 bien avant cette mode des petits utilitaires.

