Kia partage une première image du Sorento 2024

Le Kia Sorento sera retouché pour l’année modèle 2024 et c’est au Salon de l’auto de Los Angeles, le jeudi 16 novembre, que nous aurons l’occasion de la voir pour la première fois.

En prévision de ce dévoilement, la compagnie a décidé de partager une image de la partie avant, afin de nous donner un aperçu des changements apportés au modèle nord-américain.

Le Kia Sorento 2024 pour l'Amérique du Nord Photo : KIA

Aucune autre information n’a été divulguée concernant les retouches dont va profiter le modèle. On ne s’attend pas à des changements sous le capot, puisque la génération actuelle, présentée à l’aube de l’année 2021, nous avait introduit à une nouvelle mécanique, soit un 4-cylindres turbo de 2,5 litres, en remplacement du valeureux V6 de 3,3 litres qui servait le VUS depuis des lunes. Les versions de base devraient toujours profiter du 4-cylindres atmosphérique, dont la taille est aussi de 2,5 litres.

En juillet dernier, la firme dévoilait la version coréenne du Sorento. En comparant les images d’alors avec celle partagée aujourd’hui, on a l’impression qu’il s’agit du même modèle, simplement présenté différemment grâce à des jeux d’éclairage. Ce qui est évident, c’est que le style reprend la thématique utilisée avec le nouveau Niro, ainsi que le VUS EV9 qui s’apprête à faire ses débuts.

Le nouveau Kia Sorento, version coréenne Photo : KIA

Par rapport au produit sortant, on note que la calandre et les phares ont été redessinés, et que le pare-chocs et le capot profitent aussi de nouveaux designs. L’ensemble affiche une allure plus riche, plus noble.

À l’arrière, le Sorento 2024 va profiter de nouveaux feux et d’une nouvelle plaque de protection.

Pour le reste, il faudra voir si les autres changements, notamment l’ajout de trois nouvelles couleurs à la palette en Corée, feront aussi partie des nouveautés offertes ici.

Design extérieur de Kia Sorento 2024 Photo : KIA

À bord, le modèle présenté de l’autre côté de la planète profitait également du nouveau système d’exploitation Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), déjà présent à l’intérieur de plusieurs modèles Hyundai et Kia. Le tableau de bord et la console centrale ont aussi été redessinés, proposant désormais de nouvelles buses d’aération et des commandes simplifiées.

Nous aurons tous les détails concernant ce Sorento rafraîchi après sa présentation officielle à Los Angeles.