Photo : Kia Kia Soul 2023, profil

Kia a dévoilé aujourd’hui un Kia Soul 2023 rafraîchi. On constate, notamment, des extrémités avant et arrière retravaillées à l'extérieur et de nouveaux équipements de série à l'intérieur.

Le Soul 2023 reçoit donc une nouvelle calandre, plus grande, qui correspond davantage à ce que l'on voit sur d'autres modèles Kia récents. De plus, les phares et les feux de position font maintenant partie d'un seul ensemble au-dessus de la calandre. Les versions supérieures reçoivent un éclairage à DEL pour la nouvelle année.

À l'arrière, le pare-chocs et les feux ont été retravaillés pour un look rafraîchi. La barre rouge qui courait le long de la partie supérieure du hayon est maintenant noircie, de sorte que l'effet n'est plus celui que les feux arrière forment un tout. Sinon, les réflecteurs arrière sont désormais orientés verticalement et l'unique embout d'échappement a une nouvelle forme en bas, juste en dessous de l'emplacement de la plaque d'immatriculation.

Photo : Kia Kia Soul 2023, trois quarts arrière

Photo : Kia Kia Soul 2023, intérieur

Les changements sont plus subtils à l'intérieur, mais ce qui compte le plus, c'est le nombre accru d'équipements et de caractéristiques de série inclus pour 2022. Les systèmes autrefois optionnels, mais désormais de série comprennent l'alerte de collision avant avec détection des piétons, l'assistance au maintien de la trajectoire, l'assistance à l'attention du conducteur, l'alerte de franchissement de ligne, l'assistance aux feux de route et l'alerte d'occupant arrière. Merci Kia d'avoir rendu le Soul encore plus sécuritaire pour les acheteurs disposant d'un budget limité.

Sur le plan mécanique, Kia ne change rien, ce qui signifie que nous retrouvons à nouveau un 4-cylindres de 2,0-litres développant 147 chevaux et un couple de 132 lb-pi associé à la transmission IVT (une CVT sous un autre acronyme).

Notez que les mises à jour révélées pour le Soul 2023 ne seront probablement pas appliquées au Soul EV, principalement parce que la rumeur veut que ce modèle soit en voie d’être abandonné après l'année-modèle 2022 alors que Kia prépare le déploiement de sa prochaine génération de modèles entièrement électriques (les compléments à venir de l'EV6 déjà lancé). Cela reste à confirmer, toutefois.

Notez également que les détails annoncés aujourd'hui concernent la version américaine, et qu'il pourrait y avoir de légères différences dans l'offre de produits canadiens, y compris les variantes qui seront offertes de notre côté de la frontière. Des détails à ce sujet, ainsi que sur le prix et la date de lancement de la Soul 2023, devraient être communiqués dans les prochaines semaines.