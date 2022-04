Une journée après que Hyundai nous ait donné un aperçu des retouches qu’elle apportait à son VUS Palisade, voilà que Kia fait la même chose avec le modèle jumeau qu’elle propose, le Telluride.

Et comme ce sera le cas pour le représentant de Hyundai, celui de Kia pourra être admiré au Salon de l’auto de New York qui va se mettre en branle la semaine prochaine.

En gros, le populaire VUS de la marque voit ses phares être redessinés. Aussi, la signature de ses phares de jour (à DEL) est revue pour se composer de deux traits parallèles et verticaux.

Également, le modèle montré pourrait bien être une nouvelle variante au style plus robuste, une version qui est attendue dans la gamme. Reste à voir le nom qu’on lui donnera chez nous ; on parle de modèles X-Pro au sud de notre frontière, mais aussi de variantes X-Line que l’on a déjà ici. Dans le cas du Sportage 2023, notre gamme ne comprend pas de modèles X-Pro, mais bien une version X-Line. Nos voisins ont les deux. Bref, attendons les nouvelles officielles de Kia Canada avant de spéculer.

Photo : Kia Le Kia Telluride 2023, intérieur

Enfin, un croquis de l’intérieur nous laisse voir des changements plus importants et en lien, justement, avec le nouveau Sportage. On peut voir un immense écran, disposé horizontalement, dominer le tableau de bord. Il faudra voir pour les détails et la répartition des commandes (entre les approches à boutons et tactiles) lorsque le modèle sera officiellement montré à New York.

Les réponses la semaine prochaine. Quant à l’arrivée du Telluride 2023, en concession, ce sera de toute évidence avant la fin de l’année, mais nous aurons une idée plus précise au cours des prochaines semaines.