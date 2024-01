Kia rappelle 100 000 Sportage et Carnival

Kia y va d’un deuxième rappel important en ce mois de janvier alors que la compagnie invite à l’atelier plus de 100 000 VUS Sportage et fourgonnettes Carnival. On se souviendra qu’en début d’année, ce sont 80 000 Sorento 2011 qui faisaient l’objet d’une campagne en raison d’un risque d’incendie.

Cette fois, le problème à l’origine du rappel concerne la moulure du toit. Selon les documents remis à la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, ladite moulure peut se détacher du reste du véhicule, ce qui peut représenter un risque d’accident pour les autres usagers de la route.

Ironiquement, hier, on faisait état d’un rappel chez Ford, également pour des pièces qui peuvent se détacher du véhicule.

Ce qui est déroutant, c’est que même si deux véhicules sont rappelés pour le même problème, ils ont été construits à des endroits différents.

Le rappel concernant le Sportage touche 40 426 unités des années 2020 à 2023, des modèles assemblés à l’usine Kia de Géorgie. Pour ce qui est de la Carnival, les véhicules ont été fabriqués en Corée du Sud. Un total de 60 623 exemplaires des années 2022 à 2024 sont visés.

Concernant le problème en tant que tel, c’est que la moulure de toit peut se détacher du véhicule en raison de l’interférence entre les attaches de fixation de la moulure et une quantité excessive du scellant d’étanchéité du panneau de toit. Une mauvaise installation de la moulure serait responsable du problème.

Les propriétaires des véhicules concernés seront avertis par courrier à compter du mois de mars. Les concessionnaires Kia inspecteront le tout et, si nécessaire, répareront ou remplaceront gratuitement les moulures problématiques.