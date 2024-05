Lamborghini va proposer un disque vinyle… de ses moteurs V12

• Un disque vinyle contenant les sons des moteurs V12 de Lamborghini? Pourquoi pas !

De temps à autre, il y a de ces nouvelles qui nous surprennent dans l’univers automobile. Inscrivez celle qui suit dans cette liste, alors qu’on apprend que Lamborghini va offrir un disque vinyle regroupant le son des moteurs V12 de six modèles mythiques qu’elle a proposés au cours de son histoire.

C’est grâce à une collaboration entre le géant de l’audio Technics, ainsi que Lamborghini, que la chose a été rendue possible. En fait, le constructeur va offrir le tourne-disque SL-1200M7B, fabriquée par Technics, porteur d’une signature et d’un style tout Lamborghini. Le fond de la table pourra adopter trois couleurs, soit le rouge, le jaune ou le vert. Le plateau où est déposé le disque est quant à lui décoré du logo de la compagnie. La marque Lamborghini est bien visible sous les commandes, à droite, près du logo de Technics.

Le disque vinyle contenant les sons des moteurs V12 de Lamborghini, avec pochette | Photo : Lamborghini

Le disque vinyle contenant les sons des moteurs V12 de Lamborghini | Photo : Lamborghini

La pièce de résistance de ce qui sera offert demeure cependant le vinyle qui va regrouper le son de moteurs V12 ayant servi six modèles dans l’histoire de la marque. Vous y retrouverez celui de la 400GT, de la mythique Miura, ainsi que le 12-cylindres de 5,2 litres et 455 chevaux de la Countach 25e anniversaire. Celui de la Revuelto sera aussi de la partie, tout comme ceux de la Murcielago et de la Diablo, un bloc qui faisait 6,0 litres dans ce dernier cas.

Reste à voir ce que coûtera l’ensemble, qui sera proposé de façon limitée. Le tourne-disque de Technics est offert à partir de 1100 $. On peut donc imaginer quelques centaines de dollars de plus pour le contenu singulier et le style unique du modèle.

On dit souvent que le son d’un moteur est de la véritable musique aux oreilles des amateurs. Cette expression prend tout son sens ici, littéralement.

Il sera possible de commander cette pièce de collection à compter du 9 mai. Elle ne sera proposée que jusqu’à la fin du mois de juin, ce qui laisse une certaine flexibilité sur le nombre qui sera produit. On laisse suffisamment aux gens le temps de se décider, et l’on fabriquera ce qui aura été commandé. C’est du moins l’impression que l’on a.

Le tourne-disque produit par Lamborghini et Technics, sans disque vinyle | Photo : Lamborghini

Le tourne-disque produit par Lamborghini et Technics, avec disque vinyle | Photo : Lamborghini