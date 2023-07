Alfa Romeo va dévoiler sa super voiture le 30 août prochain

Ça bouge enfin chez Alfa Romeo. Alors qu’on assiste aux débuts du nouveau VUS Tonale, voilà qu’on a maintenant une date concernant la présentation de la super voiture promise par la firme italienne.

C’est donc le 30 août que nous aurons notre premier aperçu de ce modèle attendu par les amateurs de la marque. La confirmation est venue directement du grand patron, Jean-Philippe Imparato, qui était du côté de la Chine pour présenter des versions retravaillées des modèles Giulia et Stelvio.

La nouvelle super voiture est d’importance pour le constructeur, car il pourrait bien s’agir du dernier qui sera équipé d’un moteur à combustion dans l’histoire du constructeur, si rien ne change concernant les législations, bien entendu.

Jean-Philippe Imparato ne cache pas son enthousiasme à propos de ce modèle : « Ce projet est un rêve devenu réalité, inspiré par une équipe audacieuse qui voulait réaliser quelque chose d’unique. »

Détail de la future Alfa Romeo 6 C Photo : Alfa Romeo

À l’occasion de cette annonce, la compagnie a publié une nouvelle image pour nous mettre l’eau à la bouche. On se souviendra qu’en début d’année, on nous avait montré un des feux de la voiture. À quoi s’attendre ? Les rumeurs vont dans toutes les directions.

La compagnie a déjà fait des allusions à un design rétro, potentiellement inspiré de la magnifique T33 Stradale. La super voiture devrait adopter le nom de 6C, ce qui serait logique si l’on considère le design du feu déjà montré, mais tout cela reste à préciser. Le tout laisserait aussi supposer la présence d’un moteur 6-cylindres sous le capot. Encore une fois, une simple déduction si l’on tient compte du fait que la 4C était animée par un 4-cylindres, la 8C par un V8. Et Alfa Romeo a un 6-cylindres dans sa gamme, soit le bloc turbo de 2,9 litres qui sert les versions Quadrifoglio des Giulia et Stelvio. Il propose normalement 505 chevaux, mais il en livre 540 avec la variante GTA de la Giulia. On pourrait s’attendre à un peu plus pour cette éventuelle 6C.

Le modèle attendu verrait son tirage être limité. On parle en fait d’un produit phare, une signature comme nous en a souvent offert la firme au cours de son histoire. La 8C qui l’a précédé avait été produit à raison de 829 exemplaires (500 coupés et 329 décapotables).

Il faudra aussi s’attendre à une facture salée, mais puisque ce modèle sera un classique pour les collectionneurs, certains vont le voir comme un investissement.

La première mondiale de cette création aura lieu à Arese, au musée Alfa Romeo, dans le nord de l’Italie.