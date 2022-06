Lamborghini Urus : déjà 20 000 unités de fabriquées

Pour certains, voir les marques exotiques proposer des VUS représente un geste hérétique. On comprend la réaction, car des firmes comme Lamborghini, Maserati et Ferrari, à leurs yeux, c’est une affaire de sportives pures.

Cependant, c’est aussi une affaire de rentabilité et la chose a été prouvée par plusieurs, dont Porsche qui a été le précurseur ; les VUS se vendent très bien et sont très rentables.

Voilà pourquoi on parle aujourd’hui d’un VUS qui s’apprête à faire ses débuts chez Ferrari, puis de la grande vedette chez Lamborghini, l’Urus. Ce modèle, apparu en 2018, se veut une véritable vache à lait pour le constructeur (et un succès plus important que le VUS LM002 que la compagnie avait introduit en 1986).

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Lamborghini Après 10 000 unités de vendues, en 2020

Photo : Lamborghini Après 15 000 unités de vendues, en 2021

Et ses ventes ne dérougissent pas. En juillet 2020, on vous rapportait la fabrication du 10 000e exemplaire. En juillet 2021, la compagnie assemblait le 15 000e. Et voilà que le 20 000e modèle vient de sortir de l’usine de Sant’Agata Bolognese. Ce dernier prend la direction de l’Azerbaïdjan pour rejoindre son nouveau propriétaire.

Avec 20 000 unités produites en seulement quatre années, l’Urus est devenu le modèle le plus vendu de l’entreprise en un temps record. La marque italienne a doublé ses livraisons et a dû embaucher plus de 500 personnes pour répondre à la demande. La superficie de l’usine où il prend vie a doublé, passant de 80 000 à 160 000 mètres carrés.

Pour ajouter un peu de perspective, la Gallardo, qui a longtemps été le modèle phare de la marque, s’est écoulée à un peu plus de 14 000 unités, mais sur une période de 10 ans.

L’an dernier, derrière la livraison de 5021 Urus, Lamborghini a connu sa meilleure année au chapitre des ventes, soit depuis sa création il y a 59 ans.

Quant à la suite pour l’Urus, il semble bien qu’elle passe par l’électrification, mais on va encore entendre rugir le moteur à combustion du présent modèle, car la transition ne se ferait pas avant la fin de la présente décennie. On pourrait voir un modèle hybride rechargeable apparaître, toutefois.