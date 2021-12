Volvo et sa filiale Polestar auraient tous deux en préparation des nouveaux petits multisegments électriques qui devraient apparaitre d’ici un an ou deux. On parle de modèles qui seraient des rivaux naturels du Mercedes-Benz EQA, par exemple.

Dans le cas de Volvo, on sait depuis plusieurs mois que la société envisage un XC20 ou un C20 pour faire suite au C40 Recharge qui sera commercialisé au printemps prochain. Lors du lancement du C40, le PDG de Volvo, Hakan Samuelsson, a confirmé que la société prévoyait un modèle qui se situerait sous la série 40.

Mais ce nouveau modèle pourrait ne pas s'appeler XC20 ou C20 du tout, mais plutôt recevoir un nom réel. Cette spéculation vient du fait que le premier ordre du jour de Volvo avant de lancer ce petit véhicule électrique sera de produire une suite au VUS XC90, dont la rumeur dit qu'il recevra le nom d'Embla, qui est tiré de la mythologie nordique et qui fait référence à la première femme créée par les dieux. Il semble que Volvo veuille également donner un vrai nom à son petit véhicule électrique.

Autocar rapporte que le nouveau multisegment reposera sur la plateforme électrique modulaire SEA de Geely, la société mère de Volvo, qui comprend un système de 800 volts pour une recharge ultrarapide. Logiquement, cela signifie également que le véhicule sera assemblé en Chine, Geely qui a par ailleurs construit une nouvelle usine dans la ville chinoise de Ningbo spécifiquement dédiée à la production de véhicules sur sa plateforme SEA.

La question qui se cache derrière tout cela est la suivante : ce nouveau Volvo arrivera-t-il sur le marché nord-américain ? Dans une récente entrevue accordée à Car and Driver, Lex Kerssemakers, responsable des opérations commerciales chez Volvo, a déclaré que son entreprise « ne fabrique que des voitures mondiales ». Cela semble assez clair, mais si l'on ajoute « en règle générale », il y a peut-être encore lieu de s'interroger. Les petits véhicules ne sont pas toujours accueillis à bras ouverts en Amérique. Nous le saurons assez vite.

Polestar 2

Quant à Polestar, on dit qu'elle travaille sur un nouveau VUS qui devrait être lancé en 2023. Il se situera entre le Polestar 2 et le Polestar 3 en termes de dimensions et sera conçu comme une option plus abordable pour les consommateurs. On peut s'attendre à une silhouette élégante et à une voiture plus basse que le Polestar 3, mais offrant tout de même un espace intérieur relativement important. Selon le patron de Polestar, Thomas Ingenlath, le nouveau modèle ne fera que peu de compromis à ce niveau. Règle générale, nous pourrions avoir un véhicule très proche du Volvo C40 Recharge, avec la même architecture à la base des deux modèles.