• Le Land Rover Defender pourrait recevoir un groupe motopropulseur tout électrique à partir de 2025.

• C'est ce que révèle Auto Express.

• Land Rover a promis un premier modèle entièrement électrique d'ici 2024, mais il s'agit là de modèles Range Rover.

• L'entreprise a également promis cinq autres véhicules électriques dans les années à venir.

Le Land Rover Defender pourrait devenir entièrement électrique d'ici 2025, selon un nouveau reportage d'Auto Express. Sans citer de sources spécifiques, le site souligne par ailleurs que 2025 est l'année où le Defender atteindra la moitié de son cycle. La publication britannique affirme également que Land Rover électrifiera les trois variantes du Defender, soit les modèles 90, 110 et 130.

Pour ce faire, les nouvelles éditions seront construites sur la plateforme MLA Flex de Land Rover, qui peut accommoder des groupes motopropulseurs entièrement électriques. Cette plateforme est déjà utilisée pour les nouveaux modèles Range Rover et Range Rover Sport, dont l'entreprise prévoit de produire des versions entièrement électriques d'ici 2024. Pourrait-elle suivre un an plus tard avec le Defender ? Ce n’est pas impossible.

Land Rover a déjà fait savoir qu'elle prévoyait de produire une version entièrement électrique du Discovery, bien qu'il n'y ait pas encore de calendrier pour ce projet.

Photo : V.Aubé Land Rover Defender 110

On ne s'attend pas à ce que les Defender électriques subissent une transformation visuelle radicale, bien qu'on puisse imaginer l’ajout de quelques indices permettant d'identifier les VÉ comme tels, notamment au niveau de la calandre. Il est probable que des mises à jour et des améliorations soient apportées au système d'infodivertissement à l'intérieur, et que l'on utilise davantage de matériaux durables, par exemple.

Bien entendu, les Land Rover sont avant tout des véhicules tout-terrain, et les concepteurs et ingénieurs du constructeur pensent que le passage à un groupe motopropulseur électrique sera un avantage net pour le Defender. Des gains de performances sont possibles grâce à un système avancé de vectorisation du couple et à une distribution de la puissance plus impliquée et gérée par logiciel.

Nous n'avons pas de détails sur les spécifications d'un futur Defender électrique, mais selon les spéculations actuelles, le Range Rover tout électrique prévu pour 2024 sera équipé d'une batterie de 100 kWh et les ingénieurs visent une autonomie de plus de 480 km.

Jaguar-Land Rover a en place un programme Reimagine qui prévoit l'électrification complète de la gamme Land Rover d'ici la fin de la décennie (ce qui inclut les groupes motopropulseurs hybrides et PHEV, pour être clair). À cette fin, les usines du constructeur dans le monde entier se préparent pour la prochaine génération de modèles électriques à batterie. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que le constructeur travaille sur des plans pour le Defender.