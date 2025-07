Lexus Canada devient le constructeur automobile officiel du Cirque du Soleil. Cette entreprise canadienne, créée en 1984 et qui emploie aujourd’hui près de 4000 personnes à travers le monde, dont 1200 artistes appartenant à 80 nationalités différentes, s’associe à la division canadienne de Lexus, un fabricant qui œuvre aussi à travers le monde.

Le partenariat s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle campagne de Lexus nommée « Animées par le savoir-faire ». Cette dernière célèbre le lien entre la créativité, les performances, la précision et les moments importants.

Lexus mentionne vouloir renforcer son engagement envers le savoir-faire, le tout dans le but de rejoindre un public qui apprécie le design et les performances de haut niveau. Voilà des caractéristiques qui décrivent bien l’œuvre du Cirque du Soleil.

« Chez Lexus, nous sommes inspirés par ceux qui repoussent les limites de l’art et de la créativité. Le Cirque du Soleil a une culture profondément ancrée dans le savoir-faire et l’innovation, et offre aux Canadiens des expériences de classe mondiale. Ce partenariat est donc une alliance très naturelle. » - Martin Gilbert, directeur de Lexus Canada

| Photo : Lexus

Du côté du Cirque du Soleil, on avait ceci à déclarer concernant ce nouveau partenariat :

« Lexus partage la passion du Cirque du Soleil pour le savoir-faire, la créativité et le désir d’élever l’expérience humaine. Nous sommes ravis de nous associer à une marque qui célèbre le savoir-faire et la précision, et nous avons hâte de faire vivre ensemble des moments inoubliables au public canadien. » - Daniel Lamarre, président et chef de la direction, et vice-président directeur du Conseil du Groupe Cirque du Soleil

Ce que le public sera en mesure de remarquer, c’est une présence importante de Lexus aux événements du Cirque du Soleil. On peut s’attendre à voir des véhicules sur place et quantité d’activités promotionnelles visant à faire découvrir la marque à un public intéressé par l’art et la créativité.