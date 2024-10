La gamme du Lexus LX 2025 va inclure une nouvelle variante hybride.

Le Lexus LX 2025 se décline en cinq versions : Premium, F SPORT, Luxe, Exécutif VIP et, nouveauté pour l’année-modèle 2025, Overtrail +. Le LX est ainsi le seul véhicule de la gamme Lexus à offrir des versions F Sport et Overtrail +.

Taillé pour l’aventure

La version Overtrail + est équipée de caractéristiques et d’équipements supplémentaires pour partir à la découverte de la nature. Elle ajoute également des différentiels verrouillables à l’avant et à l’arrière, un onduleur de 2400 W et des doublures de plancher pour toutes les saisons. Cette version est équipée de pneus tout-terrain de 33 pouces et de jantes de 18 pouces, d’une plaque de protection avant et d’un groupe Apparence qui ajoute une calandre gris mat, des poignées de porte noires, des longerons de toit gris foncé, des pourtours de fenêtres et des pare-chocs chromés foncés, ainsi que des protecteurs d’ailes noirs. La version Overtrail + est livrable avec le LX 700h et en configuration à deux ou trois rangées. Les LX 600 et LX 700h peuvent remorquer jusqu’à 8000 livres.

Lexus LX 700h 2025, écusson | Photo : Lexus

Un premier groupe propulseur hybride pour le LX

Le groupe propulseur hybride du LX 700h développe 457 chevaux et 583 lb-pi de couple (chiffres provisoires). Il est composé d’un puissant moteur électrique et d’une mécanique V6 biturbo de 3,4 litres, qui sont jumelés à une boîte automatique Direct Shift à 10 rapports.

C’est le premier système hybride Lexus qui comprend de série un alternateur et un démarreur. Si jamais le système hybride est inopérant, le démarreur permet l’allumage indépendant du moteur, tandis que l’alternateur alimente la batterie auxiliaire de 12 V, ce qui permet au véhicule de continuer à rouler avec le moteur à essence seul.

Lexus LX 2025, habitacle | Photo : Lexus

Version Exécutif VIP

La version Exécutif VIP offre quatre places et elle enrichit pour la première fois la gamme LX en accordant une attention particulière à l’espace des passagers arrière et à leur expérience. Les sièges à cet endroit sont dotés d’une fonction de massage, d’appuis-tête, de dossiers et de coussins incurvés exclusifs à la version et qui enveloppent délicatement la tête, les hanches et le bas du corps. Les sièges VIP permettent de compenser les forces G latérales et les surfaces routières irrégulières. La forme des sièges aide à maintenir une posture sûre, tandis que l’utilisation d’uréthane souple doté de capacités supérieures d’absorption des vibrations aide à supprimer les mouvements indésirables, même en conduite hors route.

Des éléments de confort supplémentaires, tels que des écrans pare-soleil aux vitres latérales et les glaces de custode, des liseuses et un écran à l’arrière, sont inclus de série. Un système de climatisation exclusif à la version Exécutif VIP intègre des bouches d’aération uniques au plafond pour offrir une brise confortable sur tout le corps. Pour 2025, un chargeur sans fil est désormais inclus de série à l’avant.

Lexus LX 2025, intérieur | Photo : Lexus

Système Lexus Interface avec écran tactile de 12,3 po

Un écran tactile haute définition de 12,3 pouces, de série, accompagné d’un écran inférieur de 7,0 pouces, exclusif au LX, propose des commandes faciles à utiliser et des informations claires au conducteur et au passager avant. Leurs écrans en verre sont dotés d’un revêtement antireflet à haute adhérence qui permet d’obtenir un affichage éclatant. Le fonctionnement des menus est similaire à celui des téléphones intelligents et des tablettes. Pour une plus grande facilité d’utilisation par le conducteur et le passager, un bouton central situé sur le bord inférieur de l’écran permet de contrôler la mise en marche/arrêt et le volume.

Les LX 600 et LX 700h 2025 seront assemblés à l’usine Toyota Auto Body de Yoshiwara, au Japon, et seront commercialisés au début de l’année 2025. Les prix seront communiqués à une date ultérieure.

Lexus LX 700h 2025, trois quarts avant | Photo : Lexus

Lexus LX Luxe 2025, de profil | Photo : Lexus

Lexus LX 700h 2025, arrière | Photo : Lexus