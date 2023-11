Lexus LX 600 2024 : les détails et les prix pour le Canada

Le Lexus LX 600 est de retour en 2024 avec quelques mises à jour et améliorations, mais rien de majeur. En bref, on retrouve toujours autant de luxe dans ce gros véhicule qui ne verra que très rarement de la boue.

Lexus LX 600 2024 : quoi de neuf

La version F SPORT profite d’améliorations en matière de performance, de technologie et d’aménagements.

Lexus propose une palette de couleurs intérieures et extérieures, avec sept options pour l’extérieur.

Équipé d’un moteur V6 biturbo de 3,5 litres, le LX 600 offre une puissance de 409 chevaux et un couple de 479 lb-pi. Le modèle est construit sur la plateforme TNGA-F de Toyota/Lexus, conçue pour optimiser la maniabilité tout en offrant une construction robuste à châssis en échelle.

Habitacle du Lexus LX 600 2024 Photo : Auto123

L’intérieur du LX, capable d’accueillir jusqu’à sept humains, met de l’avant le concept Tazuna de Lexus, visant à renforcer la connexion entre le conducteur et le véhicule grâce à une technologie intuitive. Le modèle intègre l’interface Lexus qui comprend des services connectés tels que Remote Connect, Service Connect, et Safety Connect. On retrouve le système de Sécurité Lexus Safety System + 2.5.

Lexus LX600 2024 : versions et prix

Lexus LX 600 Premium 2024 (PDSF 113 400 $) – Ce modèle « de base » est équipé :

– De roues en alliage de 20 pouces

– D’un hayon assisté à ouverture et fermeture faciles avec capteur activé par le pied pour une utilisation mains libres

– D’un système d’éclairage en virage

– De bavettes garde-boue

– De rétroviseurs extérieurs chauffants

– D’une sellerie en cuir

– De sièges avant chauffants et ventilés

– De sièges chauffants à la deuxième rangée

– D’un volant gainé de cuir

– D’une colonne de direction inclinable et télescopique à réglages assistés

– Du système Smart Key de Lexus avec démarrage à bouton-poussoir

– Du système de recharge sans fil pour téléphones intelligents compatibles

– D’un rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec système HomeLink intégré

– De six ports de charge USB

– D’un système audio Lexus à 10 haut-parleurs avec écran tactile de 12,3 pouces

– Du système multimédia Lexus Interface

– De la compatibilité sans fil pour les applications Apple CarPlay et Android Auto

Selon la couleur extérieure, cette version est livrable avec un choix de quatre couleurs intérieures : Noir, Rouge cramoisi, Palomino et Blanc avec accents poivrés.

Lexus LX 600 Luxe 2024 (PDSF 133 800 $) – Les améliorations notables incluent :

– Des roues de 22 pouces

– Une suspension hydraulique à l’avant et à l’arrière

– Le système de commande de hauteur active

– L’affichage tête-haute

- Un système audio haut de gamme Mark Levinson à 25 haut-parleurs

– Des sièges de deuxième rangée chauffants et ventilés, à dossiers rabattables assistés

– Une sellerie en cuir semi-aniline

– Un volant chauffant en bois et gainé de cuir

– Un compartiment réfrigéré

– Un rétroviseur intérieur à affichage numérique

– Un système de divertissement à l’arrière

– Des écrans pare-soleil arrière, des portières latérales à fermeture progressive

– L’éclairage du logo LEXUS

– Un système d’éclairage d’accueil

– Deux ports de recharge USB supplémentaires à la troisième rangée

– Une clé Smart Key de la taille d’un portefeuille

Le même choix de couleurs intérieures qu’avec le modèle Premium s’applique.

L'intérieur de Lexus LX 600 2024 Photo : Lexus

Lexus LX 600 Exécutif VIP 2024 (PDSF 158 450 $) – Ce modèle offre une configuration pour quatre adultes et des fonctionnalités de luxe digne du confort d’une limousine, selon Lexus. Ce modèle prend la version Luxe et ajoute des boiseries aux intérieurs de portières. Spécifiquement à l’arrière, ce modèle ajoute :

– Des sièges à réglages assistés avec fonction de massage et appui-tête VIP

– Le contrôle automatique de la température à quatre zones associé au contrôle de la température VIP sur écran

– Un système de recharge sans fil pour téléphones intelligents compatibles

– Des écrans pare-soleil manuels pour les glaces de custode

– Des coussins gonflables pour les genoux et dans le coussin des sièges

– Un écran de sept pouces et un système de divertissement avec écouteurs sans fil Bluetooth.

Selon la couleur extérieure, cette version est livrable avec un choix de deux couleurs intérieures : Noir VIP et Coucher de soleil caramel.

Design extérieur du Lexus LX 600 2024 Photo : Lexus

Lexus LX 600 F SPORT 1 2024 (PDSF 129 500 $) – Ce modèle offre un style et des performances plus sportifs, avec des roues spécifiques F SPORT et des améliorations intérieures. Notamment, on retrouve :

– Un différentiel arrière à glissement limité et à détection de couple

– Des barres de performance à l’avant

– Des roues en alliage de 22 pouces F SPORT

– Un groupe d’options F SPORT

– Des pédales et des garnitures intérieures sport en aluminium

– L’éclairage du logo F SPORT

– Un système audio haut de gamme Mark Levinson à 25 haut-parleurs

– Une sellerie en cuir semi-aniline

– Des sièges chauffants et ventilés à la deuxième rangée

– Un système d’éclairage d’accueil

– Des écrans pare-soleil arrière

Et, nouveauté cette année, le LX F SPORT 1 est équipé :

– D’une suspension hydraulique à l’avant et à l’arrière

– Du système de commande de hauteur active

– De l’affichage tête-haute

– D’un compartiment réfrigéré

Selon la couleur extérieure, cette version est proposée avec un choix de deux couleurs intérieures : Noir F SPORT et Rouge circuit.

Le Lexus LX 600 2024 est livrable maintenant chez les concessionnaires Lexus au Canada.