Lexus NX 2025 : prix et détails pour le Canada

Le nouveau Lexus NX 2025, qui est en vente dès maintenant chez les concessionnaires canadiens de Lexus, s’affiche à un prix de départ de 50 815 $. C’est le prix d’entrée pour obtenir la variante NX 250 Signature, la première d’une longue liste de versions et de configurations de groupes motopropulseurs et de groupes d’options.

Le prix grimpe jusqu’à 77 265 $ avec la version NX 450h+ F SPORT 3.

Lexus NX 2025 — quoi de neuf ?

Lexus apporte de légères améliorations à son VUS compact NX pour 2025, notamment l’ajout de fonctions avancées d’aide au stationnement pour deux des variantes, soit NX 350 Exécutif et NX 350 F SPORT 3. Les modèles NX 450h+ Exécutif et NX 450h+ F SPORT 3 sont désormais équipés d’un toit panoramique.

Lexus NX 350 F-Sport 2024/25, moteur | Photo : D.Heyman

Motorisation du Lexus NX 2025

Pour le reste, c’est le statu quo, le modèle étant à nouveau offert en configuration à moteur à essence, hybride et hybride rechargeable, avec quatre configurations de groupes motopropulseurs au menu. Au Canada, tous les modèles sont équipés de la transmission intégrale.

Le NX 250 est équipé d’un moteur 4-cylindres de 2,5 litres, associé à une boîte de vitesses automatique à passage direct à huit rapports. La puissance atteint 203 chevaux et le couple 184 lb-pi ; la consommation de carburant est estimée à 8,4 litres / 100 km (au combiné ville-autoroute).

Vient ensuite le NX 350, équipé d’un moteur 4-cylindres turbo de 2,4 litres avec refroidisseur intermédiaire et contrôle actif du bruit, associé à la même boîte de vitesses à huit rapports. Cette variante est plus puissante, avec 275 chevaux et un couple de 317 lb-pi. La consommation de carburant est de 9,5 litres / 100 km (ville/route combinée).

Le NX 350h est équipé d’un groupe motopropulseur hybride composé d’un 4-cylindres de 2,5 litres et d’une transmission à variation continue (CVT) électronique. La puissance du système est de 240 chevaux et la consommation de carburant combinée est de 6,0 litres / 100 km. Lexus ne fournit pas le couple combiné de ses moteurs électrifiés.

La variante hybride rechargeable NX 450h+ est équipé d’un moteur 4-cylindres de 2,5 litres, de la même boîte CVT, et d’une batterie lithium-ion à haute capacité, avec une puissance de 304 chevaux. Le rendement énergétique est de 2,8 Le / 100 km aux 100 km (ville / route combinée). L’autonomie est de 60 km, lorsque les conditions sont idéales, bien sûr.

Les Lexus NX 2024/25 | Photo : Lexus

Voici la liste complète des prix canadiens (indiquant les PDSF) pour les nombreuses variantes du Lexus NX 2025 :

– NX 250 Signature 2025 - 50 815 $

– NX 350 Premium 2025 - 54 470 $

– NX 350 Luxe 2025 - 59 149 $

– NX 350 Ultra-luxe 2025 - 63 117 $

– NX 350 Exécutif 2025 - 68 383 $

– NX 350 F SPORT 1 2025 - 59 290 $

– NX 350 F SPORT 2 2025 - 62 192 $

– NX 350 F SPORT 3 2025 - 68 583 $

– NX 350h Premium 2025 - 56 415

– NX 350h Luxe 2025 - 61 095 $

– NX 350h Ultra-luxe 2025 - 65 062 $

– NX 350h Exécutif 2025 - 69 808 $

– NX 450h+ Ultra Premium 2025 - 59 990 $

– NX 450h+ Exécutif 2025 - 77 145 $

– NX 450h+ F SPORT 3 2025 - 77 265 $