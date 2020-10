Chaque modèle Lexus, chaque nouveauté pour 2021

Il y a quelques semaines, on vous présentait le résumé d’une présentation Toyota, laquelle nous faisait connaître tout ce qui était nouveau à travers la gamme pour l’année 2021. Cette semaine, c’est au tour de Lexus de passer sous la loupe. Vous allez le constater, ce ne sont pas tous les modèles qui profitent de changements, mais certains présentent des modifications importantes.

Voyons ce que nous réserve la division de luxe de Toyota pour la prochaine année.

UX

Photo : Lexus Lexus UX 250h Black Edition 2021

Avec les modèles UX 250h, une configuration à deux niveaux à l’espace de chargement permet d’améliorer la capacité de 26 %. De nouvelles couleurs sont aussi au menu pour 2021.

Photo : Lexus Lexus UX 250h Black Edition 2021, de haut

NX

Photo : Lexus Lexus NX 2021

Avec la version hybride NX 300h, une nouvelle édition spéciale F Sport est proposée, en noir ou en bleu. Elle avance un intérieur noir avec surpiqûres bleues et des roues spécifiques de 18 pouces en alliage. De petits changements ont aussi cours avec l’équipement de certaines variantes.

Photo : Lexus Lexus NX 2021, trois quarts arrière

RX

Lexus RX 2021

Une version mettant l’accent sur le noir est ajoutée à la gamme pour 2021. Vous la trouverez sous le nom de Black Edition, ou tout simplement Accent Noir, en français. Elle ajoute un intérieur F Sport mariant le noir et le blanc et offrant des surpiqûres bleues, des roues en alliage de 20 pouces (noires), ainsi que des tapis et des traits stylistiques propres au modèle.

Photo : Lexus Lexus RX 350 2021

LX

Photo : Lexus Lexus LX 2021

Même ajout pour ce qui est du plus gros VUS de la marque, le LX. Dans ce cas précis, on parle d’un modèle vieillissant qui a grandement besoin de sang neuf pour demeurer pertinent.

Photo : Lexus Lexus IX, profil

