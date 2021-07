Auto123 met à l’essai le Lexus UX 2021 hybride 2021.

Lexus, tout le monde connait. Le modèle UX, on le connait moins. Ses concurrents sont toutefois très présents sur la route. Nous sommes habitués de voir des BMW X1, des Audi Q3, des Mercedes GLA, mais très peu de Lexus UX. Est-ce qu’il est moins performant ou moins pratique que ses compétiteurs ?

Puisqu’il est moins populaire, on pourrait soupçonner qu’il y a anguille sous roche. Mais non ! Notre semaine en Lexus UX 250h (le UX est pour User Experience) a marqué le début d’une histoire d’amour.

Commençons par le positionner au sein de la famille Lexus. Il s’agit du plus petit VUS de la gamme. Il est offert avec un moteur à essence à force dynamique de 2,0 litres évolué ou avec une motorisation hybride électrique munie d’un système de traction intégrale.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Auto123.com Lexus UX 250h 2021, avant

À l’extérieur, la ressemblance avec ses deux grands frères, le NX et le RX, est flagrante. Ce qui est d’ailleurs très bien, car les VUS Lexus possèdent un certain charme. Si l’imposante calandre propre à la fratrie reste discutable, les phares en amande créent un bel effet, signe distinctif de la marque. On reconnaît de loin l’appartenance à la famille.

De côté, les jantes en alliage de 18 pouces à 5 rayons sur fond noir, se mariaient parfaitement à la couleur Bleu ultrasonique mica 2.0 du modèle à l’essai.

À l’arrière, les feux s’étendent sur la largeur du véhicule et un joli becquet surplombe le tout. Vu de derrière, le UX dégage une certaine classe et une allure un peu sportive. Il se démarque clairement de la concurrence directe.

Photo : Auto123.com Lexus UX 250h 2021, arrière

Photo : Auto123.com Lexus UX 250h 2021, intérieur

À l’intérieur, une fois installé sur les sièges en NuLuxe, on retrouve un poste de pilotage franchement digne d’une sportive. Il faut signaler que nous sommes en faveur des boutons plutôt que des écrans tactiles, si ce n’est parce que cela crée moins de distractions lors de la conduite. Et là, nous étions servis ; il y avait des boutons partout ! Chacun, avec sa fonction particulière, est à portée de main.

Quant au volant, il a un moyeu de bonne taille et son diamètre est quelque peu réduit. On pourrait se croire au volant d’une sportive et non d’une hybride à quatre cylindres. Sur le volant, on retrouve les contrôles de la radio, du régulateur de vitesse, et ceux du système de sécurité Lexus +.

Au sommet de la console centrale trône un écran de 10,3 pouces, offert en option avec le groupe Luxe, et un de 7 pouces équipe le modèle de base. Sous l’écran se trouve le centre de contrôle pour la climatisation et le chauffage, et un peu plus bas, un lecteur CD. Oui, vous avez bien lu un vrai lecteur CD ! Ce qui nous a surpris… Mais n’étant pas aussi vieux jeu, nous ne l’avons pas utilisé.

Vive les technologies Apple CarPlay et Android Auto, installées dès les versions de base. Pour avoir accès au système multimédia, il faut cependant passer par le pavé tactile. C’est ici que les choses peuvent se corser. Nous avions de mauvais souvenirs de pavés tactiles sur d’autres modèles Lexus qui pouvaient nous mettre dans nos états, à tel point qu’il nous arrivait d’éviter de l’utiliser pour changer de station de radio. Heureusement qu’il y avait des pitons sur le volant à la rescousse.

Photo : Auto123.com Lexus UX 250h 2021, volant

Quelle bonne idée d’avoir séparé le centre de contrôle d’affichage de celui de la radio sur le UX ! Nous avions droit à de vrais boutons pour gérer le volume et pour changer de station, le tout sans avoir à passer par le pavé tactile. Cependant, pour être honnête, ce pavé nous semblait mieux réglé que celui des autres modèles Lexus. À aucun moment, nous n’avons ragé ou sélectionné la mauvaise touche à cause dudit pavé. Quel progrès !

Le reste de l’habitacle impressionne par la qualité de finition et par le choix des matériaux. Notre Lexus UX d’essai avait pour 5300 $ de gadgets luxueux dans le but de nous impressionner. Mais en toute sincérité, nous aurions été heureux même avec la version de base.

On se sentait bien à bord du véhicule, assis confortablement, le volant bien en main. Le passager avant n’était pas en reste. Son siège était également très confortable tout en étant soit chauffé, soit ventilé en plus d’être muni d’un réglage électrique.

À l’arrière, l’espace est exigu. Les dossiers peuvent se rabattre en 60/40 pour augmenter la capacité du coffre qui n’est pas très grand non plus. Il est plus petit que celui de la BMW X1, plus gros que celui de la Mercedes GLA et quasi identique à celui de l’Audi Q3. En tant que véhicule urbain, ce n’est pas forcément son premier atout.

Photo : Auto123.com Lexus UX 250h 2021, profil

Côté prix, la version de base à traction avant débute à 41 060 $. Celle hybride, à quatre roues motrices, est offerte à 42 860 $ et s’accompagne d’une multitude d’options qui peuvent faire grimper la facture de 1100 $ à 8800 $. La mouture de base suffirait amplement à vous combler de plaisir.

Sous le capot

Le Lexus UX est proposé uniquement avec un moteur traditionnel à essence ou hybride. C’est cette dernière, la 250h, que nous avons essayée. Elle est aussi la seule offerte avec une transmission intégrale.

La motorisation de base développe 169 chevaux et celle hybride, 181. On ne battra pas ici des records de vitesse ou de puissance, mais en conduite quotidienne, la CVT associée à la version hybride fait un travail remarquable. N’oublions pas que l’on achète ce véhicule pour sa sobriété et non pour ses qualités athlétiques. En cela, il ne trahit pas sa fonction première. Nous approuvons donc entièrement ce qui se trouve sous le capot, car durant notre semaine d’essai, nous avions maintenu une consommation moyenne de 4,8 litres/100 km sur une distance de 400 km, essentiellement effectuée en banlieue.

Photo : Auto123.com Lexus UX 250h 2021, trois quarts avant

C’est plutôt bon signe lorsqu’après sept jours passés au volant du Lexus UX 250h, nous avons éprouvé un pincement en rendant la clef. Pourquoi ce sentiment ? Tout simplement parce qu’il a fini par nous plaire ! Il est frugal et très confortable. La sensation de conduite est agréable et les accélérations, grâce à l’hybridation, sont rapides. Malgré ses 181 chevaux, jamais nous n’avons ressenti un manque de puissance.

Oui, il est un peu petit, surtout à l’arrière et dans le coffre. Mais si vous recherchez un véhicule pour deux personnes dans lequel embarquent occasionnellement des enfants ou des amis, et si vous circulez essentiellement en ville, c’est celui que nous vous recommandons.

On aime

Consommation

Sécurité active

Maniabilité

On aime moins

Manque d’space à bord, surtout à l’arrière

L’interface du système multimédia peut être compliqué

Valandre avant risque d’être fragile

La concurrence principale

BMW X1

Mercedes-Benz GLA

Audi Q3

Photo : Auto123.com Lexus UX 250h 2021, écusson hybride