Chaque modèle Toyota, chaque nouveauté pour 2021

L’année dernière, lors de l’événement qui nous avait permis de découvrir la Supra, Toyota avait procédé à une courte présentation de tout ce qui était nouveau pour chacun de ses modèles pour l’année 2020. Devant la réponse positive reçue de la part des médias, le fabricant a récidivé cette année.

Voici donc tout ce qui est nouveau pour chacun des produits de marque pour 2021.

Avalon

Photo : Toyota Toyota Avalon Limited AWD 2021

Une nouvelle variante, la Limited AWD, s’ajoute à la famille. Elle est équipée du moteur 4-cylindres de 2,5 litres et 205 chevaux. Avec la variante XSE, un volant chauffant est ajouté à la dotation. Android Auto est aussi présent avec chaque déclinaison du modèle.

Camry / Camry hybride

Photo : Toyota Toyota Camry XLE 2021

Avec la Camry, on a droit à des retouches esthétiques de mi-parcours. Ainsi, le carénage avant a été revu, tout comme le design des phares, des feux et des jantes. À bord, un nouvel écran de neuf pouces est livrable pour le système multimédia, tout comme un volant chauffant sur le modèle à traction. La nouvelle génération de la suite de sécurité de Toyota, la TSS 2.5+, est de série avec la Camry. Cette dernière ajoute de nouvelles caractéristiques, dont la détection d’objets (véhicules, piétons, cyclistes) arrivant en sens inverse lorsqu’on souhaite effectuer un virage à gauche.

De plus, une nouvelle édition Nightshade à traction intégrale s’ajoute à la famille. Elle avance des roues en alliage noir de 18 pouces. Le noir domine aussi à la hauteur des poignées de porte, des caches de rétroviseurs, de l’aileron arrière et des logos.

Photo : Toyota Toyota Camry XSE hybride 2021

Enfin, nous aurons droit à la première version hybride profitant de l’habillage XSE, plus sportif. Cette dernière se caractérise par des sièges en cuir, des roues de 19 pouces en alliage noir lustré, une peinture bicolore, ainsi que des phares et des feux à DEL à la finition fumée.

Corolla

Photo : Toyota Toyota Corolla Apex Edition 2021

Photo : Toyota Toyota Corolla Apex Edition 2021, trois quarts arrière

Une nouvelle édition nommée Apex fait ses débuts pour 2021. Elle va proposer des roues de 18 pouces noires en aluminium, un échappement aux réglages plus sportifs, des barres stabilisatrices avant et arrière, ainsi que des ressorts réglés pour la performance. Des logos et un aileron noir complètent aussi la présentation esthétique que réserve cette mouture. Elle sera offerte à 27 300 $ avec la boîte manuelle. Il faut ajouter 1000 $ pour la transmission à variation continue (CVT).

Corolla Hatchback

Photo : Toyota Toyota Corolla Special Edition 2021

Avec la version à hayon de la Corolla, on a aussi droit à une nouvelle variante, soit une « édition spéciale ». Elle aussi met l’accent sur le noir avec des roues de 18 pouces en alliage, un pare-chocs sport, des jupes latérales, un becquet et un aileron greffé au toit. Le modèle porte aussi une nouvelle couleur, le rouge supersonique.