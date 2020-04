Mis à part les rumeurs persistantes selon lesquelles le modèle serait abandonné dès 2020, la Lincoln Continental sera de retour en 2019, avec une légère augmentation des prix en plus d’une meilleure offre au niveau des technologies de série.

Selon le site Web CarsDirect, la berline phare de Lincoln inclura un régulateur de vitesse adaptatif, le système Lincoln Co-Pilot360, et plusieurs fonctions d’aide à la conduite, notamment le freinage d’urgence automatique, l’assistance de maintien de la voie et le moniteur d'angles morts. Certains d'entre eux n'étaient auparavant disponibles que lors de l'ajout de l’ensemble Technologie.

La version Select de la Continental 2019 est plus chère que l’année dernière (les prix indiqués sont pour le modèle américain et ne s’appliquent donc pas au Canada). La garniture Reserve, quant à elle, est également plus dispendieux, mais est maintenant équipée des ensembles Technologie et Climat. Cela signifie les acheteurs bénéficieront d'une caméra à 360 degrés, d'un affichage tête haute et de l'aide au stationnement, ainsi que de sièges arrière chauffants, d'un volant chauffant et d'un dégivreur d'essuie-glace - tous de série.

La version Black Label haut de gamme de la Continental comprend désormais le package Technologie de série , ainsi que la fonction de réglage électrique en 30 directions pour les sièges.

Comme le rapporte CarsDirect, les ventes ont été très faibles récemment pour la grande berline de luxe - d’où l’incertitude concernant sa survie à long terme. En 2018, Jusqu'au fin juillet, ses ventes ont baissé de 30% aux États-Unis par rapport à l’année dernière.

Nous vous tiendrons au courant dès que des informations seront disponibles sur les détails et les prix canadiens.