Les Lincoln Continental à portes-suicides sont déjà vendues

Au dernier Salon de Détroit, la Continental à portières de type suicide a fait tourner les têtes au kiosque de Lincoln. On se souviendra qu’en cours d’année 2018, la compagnie avait annoncé la production d’un nombre limité d’exemplaires afin de célébrer les 80 ans de la division.

La quantité d’unités proposées, vous l’avez deviné, a été de 80.

Et celles-ci se sont envolées comme des petits pains chauds, et ce, malgré un prix d’un peu plus de 110 000 $ américains. Jamais une Lincoln n’avait été vendue aussi chère à l’état neuf.

Bien entendu, la production limitée a créé cette surenchère et pour les collectionneurs, ce n’était pas une question de prix ; il leur fallait mettre la main sur le modèle. Aucune procédure spéciale ne devait être entreprise pour réserver une copie. La formule était simple ; premier arrivé premier servi.

Étant donné le succès remporté par cette édition particulière, Lincoln a mentionné qu’une deuxième série allait être annoncée, probablement pour le millésime 2020.

Si Lincoln veut un conseil, qu’elle fasse de cette transition une chose permanente ; elle va redonner vie au modèle.

En attendant, il faudra patienter pour voir la prochaine édition spéciale.

Enfin, concernant les transformations nécessaires pour la création de ces versions uniques, elles exigent que la voiture soit retirée de la chaîne de montage. C’est le carrossier-constructeur Cabot qui se charge des travaux. Ces derniers exigent que l’empattement soit allongé de six pouces pour que l’accueil de cette configuration de portières soit possible.

Lincoln a confirmé que si l’empattement était allongé en permanence, il serait possible de produire ce modèle, ou un autre, sur une base régulière avec des portes-suicide.

On verra bien ce que Lincoln décidera de faire, mais la réponse du public a été probante. À suivre…

