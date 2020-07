C’est terminé pour la Lincoln Continental

L’effort aura été louable, mais vain. Ford a confirmé aujourd’hui que la Lincoln Continental sera abandonnée en l’Amérique du Nord après l’année modèle 2020.

Cette nouvelle n’est certainement pas surprenante étant donné les maigres chiffres de vente du modèle, malgré un accueil plutôt favorable de la critique. La réalité, c’est que chez Lincoln, le grand luxe est aujourd’hui représenté par le VUS Navigator, plus que par une berline, un modèle qui devait de surcroît se retailler une place dans un segment en perte de vitesse.

« Le nom va retourner dans le coffre-fort. Il a une longue et riche histoire, mais elle s’arrêtera à la fin de cette année ». - Angie Kozleski, porte-parole de Lincoln

Dans un communiqué officiel, la marque a déclaré que cette décision était attribuable au déclin continu des berlines de luxe de grande taille aux États-Unis.

Photo : Lincoln La Lincoln Continental Coach Door Edition

La Continental est construite depuis 2017 à Flat Rock, au Michigan, l’année où Lincoln avait ramené le modèle au sein de sa gamme après une absence de 15 ans. La voiture remplaçait techniquement la MKS qui était alors la mal-aimée de la famille. Lincoln a vendu 6586 Continental en 2019, un résultat qui ne tient pas suffisamment la route.

On se souviendra qu’une variante en particulier s’est avérée populaire, soit celle dotée de portes-suicide. Son tirage a été limité, mais voilà la Continental que Lincoln se devait de produire à plus grande échelle, soit celle qui renvoyait au passé glorieux de la marque. À notre avis, on a raté une belle occasion ici de jouer l’unicité.

Le modèle Continental va survivre jusqu’en 2021 en Chine, là où ses ventes sont en baisse, mais pas de façon catastrophique.

Malgré tout, considérant la tendance que l’on observe à travers l’industrie, ce n’est pas demain la veille qu’on reverra le nom. Sa dernière chance ? Un coupé électrique, un jour, qui viendrait donner un clin d’œil à l’époque des modèles Mark.

En attendant, au revoir…