Il y a trois mois à peine, Lincoln annonçait qu’elle allait construire un véhicule basé sur la plateforme électrique du groupe Rivian. Cette semaine, elle informe de l’annulation de ce projet. C’est le site Automotive News qui a rapporté la nouvelle. La division de luxe de Ford aurait informé les concessionnaires de sa décision d’annuler le véhicule en question en citant « l’environnement actuel ». Ce dernier fait bien sûr référence à la crise sanitaire que l’on vit partout à travers le monde.

On le sait, les ventes de nouveaux véhicules se sont effondrées, ce qui ajoute un stress financier incroyable sur les constructeurs. Ford, justement, annonçait des pertes de deux milliards au premier trimestre de l’année, un manque à gagner principalement attribuable à la pandémie. Elle prévoit que ce dernier atteindra cinq milliards au deuxième trimestre.

À l’origine, Lincoln souhaitait lancer ce modèle en 2022. Il devait profiter des assises des modèles R1S et R1T de Rivian, ce qui laisse sous-entendre que le produit aurait été un VUS, même si la chose n’avait pas été confirmée par Lincoln. Le partenariat avec l’entreprise naissante était si étroit que l’assemblage devait se produire à l’usine de Rivian située en Illinois. La production à cette dernière a elle aussi été arrêtée en raison du coronavirus, ce qui est une mauvaise nouvelle pour tous les modèles destinés à y être construits dans un avenir rapproché.

« Compte tenu de l’environnement actuel, Lincoln et Rivian ont décidé de ne pas poursuivre le développement d’un véhicule entièrement électrique basé sur la plateforme de Rivian. Notre engagement stratégique envers Rivian et l’électrification reste inchangé et les plans de Lincoln incluront un véhicule entièrement électrique conforme à son ADN « Quiet Flight

- Communiqué Lincoln