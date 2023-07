Après avoir vu Ford et GM s’entendre avec Tesla pour l’utilisation d’une grande partie de son réseau de recharge à travers le Canada et les États-Unis, voilà que Rivian annonce une entente avec la firme californienne pour l’utilisation, par les propriétaires de ses véhicules, de son réseau.

Ainsi, ceux qui détiennent la camionnette R1T, ou encore le VUS R1S pourront, à partir du printemps de 2024, utiliser quelque 12 000 des 17 000 stations offertes par le super réseau de recharge de Tesla.

Notez que le tout sera possible grâce à un adaptateur, mais qu’à compter de 2025, les modèles commercialisés par la firme naissante seront livrés avec le connecteur NACS (North American Charging Standard) qui est utilisé par Tesla, éliminant la nécessité d’avoir recours à l’adaptateur.

L’accord conclu entre Rivian et Tesla porte également sur les véhicules qui vont naître sur la future plateforme R2. Celle-ci va nous faire voir des modèles plus petits alors que la famille de véhicules Rivian est appelée à s’agrandir à compter de l’horizon 2025-2026.

Le site Insideevs, qui rapporte la nouvelle, précise également que Rivian affirme qu’elle va continuer à développer son réseau de chargeurs rapides à courant continu Adventure Network à travers les États-Unis et le Canada, bien qu’on ne sache pas pour l’instant quel type de prise sera installé à l’avenir sur ces bornes. En outre, la presse officielle ne mentionne pas ce qu’il adviendra du réseau Rivian Waypoints de chargeurs de niveau 2 équipés de prises J1772.

La compagnie a mentionné au site Insideevs qu’elle partagerait des détails sur les impacts de l’utilisation du réseau de Tesla sur ses installations au moment opportun. Elle a en outre ajouté :

« Nous sommes ravis de travailler avec Tesla et de voir des collaborations comme celle-ci contribuer à faire avancer le monde vers la carboneutralité. L’adoption de la norme de recharge nord-américaine permettra à nos clients actuels et futurs de tirer parti du vaste réseau de chargeurs de Tesla, tandis que nous continuons à développer notre réseau Rivian Adventure. Nous nous réjouissons de continuer à trouver de nouveaux moyens d’accélérer l’adoption des véhicules électriques », a déclaré RJ Scaringe, fondateur et chef de la direction de Rivian.

Chez Tesla, on se réjouit de cette nouvelle entente qui voit l’industrie « s’unir pour adopter la norme de recharge nord-américaine (NACS). »

Est-ce que le prochain constructeur à annoncer une telle entente sera Stellantis ? On rapportait la semaine dernière que la firme étudiait la chose. Une histoire à suivre.