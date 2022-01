Lincoln courtise le territoire chinois depuis des années, mais jusqu’à maintenant la firme américaine n’avait pas vraiment réussi à s’imposer là-bas, si bien que sur le marché local, ses véhicules se vendaient toujours mieux qu’à l’autre bout du monde.

En 2021, enfin, la firme fondée par Henry Ford a enfin franchi une étape importante. En effet, pour la première fois de l’histoire, elle a vendu plus de véhicules là-bas qu’aux ÉatsUnis.

En tout, Lincoln a annoncé qu’elle avait livré plus de 91 000 véhicules en Chine en 2021. Cela représente une augmentation de 48 % par rapport à 2020. Pendant ce temps, on a noté un retrait en Amérique du Nord avec seulement 86 929 transactions l’année dernière. Il s’agit de la pire performance de Lincoln depuis plus d’une décennie, mais il faut reconnaître que ses résultats vacillent beaucoup depuis la fin des années 90.

Avant 2008, la division de luxe de Ford comptait sur des ventes qui dépassaient les 100 000 unités chaque année aux États-Unis. Voilà pourquoi la nouvelle concernant les résultats au Chine est intéressante pour elle.

Le site Automotive News, qui rapportait la nouvelle, mentionnait à quel point cela représentait un bon coup pour les finances de la compagnie, ce qui est tout à fait le cas. En 2014, l’ancien chef de la direction de Ford, Mark Fields, estimait que l’Asie aiderait Lincoln à éventuellement vendre 300 000 véhicules à travers le monde d’ici 2020. Ce n’est pas encore le cas, mais on progresse vers cet objectif.

Photo : Lincoln Lincoln Zephyr

Pour arriver à ces résultats, Lincoln s’est adapté au marché chinois. La firme a entre autres fait appel au cabinet Eight Inc qui a conçu les premiers magasins Apple. Elle a donc mis sur pieds des points de vente qui sont accueillants pour les clients et où il est même possible de retrouver des salons de thé, notamment. Les modèles en démonstration sont installés sur un piédestal doté d’un éclairage unique.

On vend l’expérience client d’abord… et ça semble bien fonctionner. Et l’on a su garder au menu des véhicules qu’on sait populaires là-bas, comme la berline Continental, ainsi qu’un certaine Zephyr.

En somme, il se produit avec Lincoln ce qui s’est produit avec Buick il y a plusieurs années. C’est bon signe pour Lincoln, car Buick a toujours une présence forte en Chine.