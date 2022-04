La pandémie, la crise des puces électroniques, et maintenant la guerre en Ukraine, le marché de l’automobile est constamment soumis à des éléments hors de son contrôle.

Depuis le mois fatidique de mars 2020 cependant, les choses n’ont vraiment pas été faciles. En fait, la pandémie a transformé les habitudes, bouleversé l’économie et changé la donne pour plusieurs.

Conséquemment, on observe des tendances à travers la planète lorsqu’on s’intéresse aux ventes de véhicules. Est-ce que ces dernières seront permanentes ? Probablement que non. Certaines pourraient bien durer dans le temps, toutefois.

Toujours est-il que deux ans après le début de la crise sanitaire, il est intéressant de voir de quelle façon les ventes de véhicules ont repris à travers le monde. C’est parfois fort en certains endroits alors qu’ailleurs, la vraie reprise se fait attendre.

Une analyse poussée sur la performance des pays à travers le monde a été publiée par le site Motor1. De notre côté, on s’est particulièrement intéressé à une chose ; les pays où il se vendait le plus de modèles.

Et aussi de quelle façon ces derniers ont rebondi par rapport à l’année 2020, mais également de quelle manière ils se mesurent à l’année 2019, celle avant l’arrivée du coronavirus.

Des joueurs connus et quelques surprises

Il est assez facile de nommer, sans consulter de données, les deux pays où il se vend le plus de véhicules : la Chine et les États-Unis. Une question de population, une question d’argent. Par la suite, il est relativement aisé d’identifier quelques joueurs comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, mais pour ce qui est de leur ordre, là, c’est moins évident.

Ce qui suit va vous éclairer.

En première place, donc, on retrouve la Chine, loin devant tout le monde. En 2021, il s’est vendu 26 275 000 véhicules là-bas, un chiffre hallucinant lorsqu’on y pense, mais très relatif en regard de la population. En vérité, il est plus fascinant de voir qu’aux États-Unis, ce sont 15 043 000 modèles qui ont été livrés, le tout en regard d’une population bien moindre que celle de la Chine.

Il y a beaucoup d’autres considérations, bien sûr, qu’elles soient d’ordre géographique ou socio-économique, voire démographique, mais n’empêche, ces deux pays sont loin devant tout le monde.

Car en troisième place, c’est le Japon que l’on retrouve avec « seulement » 4 388 000 véhicules vendus. Il devance un autre pays asiatique, soit l’Inde où 3 518 000 modèles ont été servis.

Pour ce qui est des rangs 5, 6 et 7, il faut se déplacer sur le continent européen pour les trouver avec l’Allemagne (2 881 000), la France (2 087 000) et le Royaume-Uni (2 003 000).

En huitième place, on fait une deuxième incursion en Amérique, cette fois du côté sud pour trouver le Brésil, où 1 975 000 transactions ont été conclues en 2021. C’est devant la Corée du Sud qui est 9e avec 1 694 000 ventes, ainsi que le Canada qui fait une percée dans le palmarès cette année grâce à 1 558 000 ventes.

Les progrès… ou reculs

Et au-delà de ces chiffres, ce qui est intéressant, c’est la tendance depuis deux ans. À l’intérieur de 8 des 10 pays qui nous intéressent, les ventes sont toujours en recul par rapport à 2019, et ce, de façon importante. On parle de 26 % en Allemagne et au Brésil, de 25 % au Royaume-Uni, de 22 % en France. Au Canada, les résultats sont 14 % inférieurs à ce qu’ils étaient en 2019, une donnée identique à celle du Japon. Le recul est de 12 % aux États-Unis et de 3 % en Corée du Sud.

En Chine, on note une stabilité remarquable. En 2021, il s’est vendu 6 % plus de véhicules qu’en 2019. Le progrès a été de 1 % en Inde, un autre marché émergent.

Il y a lieu de s’encourager, toutefois, en observant la tendance par rapport à l’année de la pandémie (2020) qui a été difficile. En comparant 2021 à cette dernière, on note un progrès sur la majorité des territoires. C’est le cas en Chine (4 %), aux États-Unis (4 %), en Inde (26 %), en France (2 %), au Royaume-Uni (4 %), au Brésil (1 %), ainsi qu’au Canada (8 %).

Trois pays ont été en retrait en 2021 par rapport à 2020, soit le Japon (3 %), l’Allemagne (9 %), ainsi que la Corée du Sud (9 %).

Les chiffres ne disent pas tout, bien sûr, mais ils nous livrent un portrait intéressant de la réalité. Ce qu’il sera pertinent de faire, c’est le même exercice à la conclusion de 2022.